11 Марта 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
В России гражданин Молдовы сжег коллегу, из-за которого потерял работу, вместе с его женой
11.03.2020

Страшное преступление произошло во Владимирской области еще в ноябре 2018 года, сообщает tomiks33.ru.

Неприязнь к своему знакомому знакомому гражданин Молдовы испытывал давно. Это было вызвано разногласиями по совместной работе и тем, что наш соотечественник потерял работу. Чтобы убрать препятствие в виде такого знакомого, молдаванин заявился к нему в дом с ножом. Перед визитом мужчина немало выпил, чтобы придать себе смелости.

Однако месть не состоялась. Прибывший на место ссоры их общий работодатель выпроводил из дома опасного визитера.

Дебошир покинул дом, но мысль убить коллегу его голову не покинула. Через пару часов он с бутылкой бензина вернулся к дому, где уже спали обидчик и его гражданская жена. Разлив легковоспламеняющуюся жидкость на крыльце и входной двери он поджег дом и скрылся с места событий. Жильцы погибли в огне, отравившись угарным газом.

Свою вину убийца-поджигатель признал полностью.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 11,5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Уничтожив дом, молдаванин также нанес ущерб третьим лицам. Теперь ему придется возместить стоимость сгоревшей усадьбы её хозяевам.

Павел МУНТЯН


 
Количество просмотров:
105
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.