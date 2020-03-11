В России гражданин Молдовы сжег коллегу, из-за которого потерял работу, вместе с его женой

Страшное преступление произошло во Владимирской области еще в ноябре 2018 года, сообщает tomiks33.ru.

Неприязнь к своему знакомому знакомому гражданин Молдовы испытывал давно. Это было вызвано разногласиями по совместной работе и тем, что наш соотечественник потерял работу. Чтобы убрать препятствие в виде такого знакомого, молдаванин заявился к нему в дом с ножом. Перед визитом мужчина немало выпил, чтобы придать себе смелости.

Однако месть не состоялась. Прибывший на место ссоры их общий работодатель выпроводил из дома опасного визитера.

Дебошир покинул дом, но мысль убить коллегу его голову не покинула. Через пару часов он с бутылкой бензина вернулся к дому, где уже спали обидчик и его гражданская жена. Разлив легковоспламеняющуюся жидкость на крыльце и входной двери он поджег дом и скрылся с места событий. Жильцы погибли в огне, отравившись угарным газом.

Свою вину убийца-поджигатель признал полностью.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 11,5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Уничтожив дом, молдаванин также нанес ущерб третьим лицам. Теперь ему придется возместить стоимость сгоревшей усадьбы её хозяевам.

Павел МУНТЯН