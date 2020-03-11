Игорь Додон: не надо штурмовать магазины, нет угрозы продовольственного дефицита!

Президент провел сегодня экстренное совещание Высшего совета безопасности для организации и принятия мер по борьбе с коронавирусом.

Он отметил, что представители правоохранительных органов обязаны обеспечить порядок на фоне всеобщей паники и бороться со спекулянтами.

– Мы видели, что происходило вчера в некоторых торговых центрах – паника. И некоторые экономические агенты могут попытаться воспользоваться этой паникой, чтобы повысить цены. Не только на маски – эту проблему с аптеками мы решаем – но и на продукты первой необходимости.

Есть группа мониторинга цен, которой руководит вице-премьер Сергей Пушкуцэ. Будет строго контролироваться ситуация с ценами в этот период. В связи с этим хочу сделать важное объявление: угрозы обеспечения продуктами питания граждан нет!

Министерство сельского хозяйства скоро опубликует пресс-релиз, в котором подробно распишет ситуацию по каждой категории продуктов, что касается их запасов в РМ. Но угрозы продовольственной безопасности в Молдове нет.

В связи с этим обращаюсь к гражданам: не паникуйте и не пытайтесь “штурмовать” торговые центры, магазины, потому что не существует никаких рисков, – призвал глава государства.

Автор: Михаил Генчу