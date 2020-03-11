До 50 тыс. леев - виновных в распространении коронавируса ожидает суровое наказание

Министерство юстиции опубликовало для публичных консультаций проект по изменению уголовного и административного законодательства, разработанный в целях предотвращения эпидемии, вызванной коронавирусом COVID-19.

Сегодня, 11 марта, документ будет утвержден на заседании правительства. Согласно законопроекту, предлагается ужесточить санкции по ст. 215 Уголовного кодекса «распространение эпидемических заболеваний». За несоблюдение мер по предупреждению или борьбе с эпидемическими заболеваниями, если это вызвало распространение такого заболевания, предлагается наказывать штрафом (максимальное наказание) в размере до 1000 условных единиц (50 000 леев) или лишением свободы на срок до трех лет.

Те же действия, которые по неосторожности нанесли серьезный или средний вред здоровью или привели к смерти лица, будут наказываться (максимальное наказание) лишением свободы на срок до семи лет.

В то же время, предлагается внести поправки и в Административный кодекс. Они касаются несоблюдения профилактических мер, предупреждения или борьбы с эпидемической болезнью. Если гражданин подвергнет риску здоровье других людей, ему будет грозить до 24 тысяч леев штрафа. Столько же заплатят граждане, указавшие ложные данные в эпидемиологической карте, которую заполняют при въезде в страну, сообщает bizlaw.md. С помощью этого формуляра удается в короткие сроки идентифицировать граждан с повышенным риском заражения новым вирусом.

Общее количество заразившихся новым коронавирусом во всем мире превысило 117 тыс. человек, умерли более 4 тыс.

Автор Михаил Генчу