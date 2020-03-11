Два лагеря в Молдове – паникеры и пофигисты – кто хуже?

Лезть на рожон, как решили делать многие в Молдове, не стоит - не такие уж мы неуязвимые, как они думают.

Такого в Молдове еще не было. Чего уж там – в мире, который видели наши поколения. Мы будто стали героями страшных апокалипсических фильмов и сериалов. Даже не верится – сложно вот так, в одночасье, пересмотреть свои графики, привычки и потребности. Школы и детские сады закрыли, некоторым взрослым позволили работать на удаленке, сама министр здравоохранения призывает по возможности отказаться от поездок на общественном транспорте. Непонятно, что делать с записями, сделанными заранее в медицинские центры для обследований, ходить ли в спортклубы, купленные абонементы в которые стоят целое состояние, в конце концов, покупать ли гречку и макароны впрок.

В общем, конечно, многие люди растеряны. Кто-то размышляет и взвешивает – что отложить, что не стоит откладывать, как и что сделать, но с максимальной безопасностью (например, не отказаться от записи к врачу, но обязательно намазать нос «окслолинкой» и может, надеть, перчатки). Кто-то подался панике и закрылся дома в четырех стенах, предварительно сделав стратегические запасы в виде консервов. Они шлют всем страшные смс-ки, нагнетают, в общем: «мы все умрем».

А есть еще одна категория граждан – пофигистов. Они ничего не боятся. Не только не боятся, но и шлют такие же смс-ки всем о том, как они не боятся. Они ведут привычный образ жизни, не меняя в ней ничего: ходят в поликлинику, когда в этом нет срочной необходимости, летают в путешествия, а прилетая, естественно, и не думают сидеть на карантине. Такие бесстрашные пишут в «родительском» вайбере: «Мы только что из Вены! Там все спокойно, никаких там масок и прочего. Все хорошо! Мы не боимся! Завтра придем в садик!».

Хорошо, что садик закрыли на карантин. Они, конечно, молодцы, что не боятся, но их бесстрашие не значит, что они не опасны для окружающих. Хочется обратить их внимание на то, как ведут себя жители развитых стран, где есть случаи коронавируса. Жители Сингапура, например, боятся, они все закрыли и отменили. Зато они сдержали эпидемию и там нет новых случаев. В Италии пока не сдержали, но делают все, чтобы это случилось. Более того, у развитых стран, скажем прямо, побольше возможностей лечить, дорогостоящего оборудования, в том числе. Италии, например, Китай пришлет 1000 новых аппаратов для искусственной вентиляции легких. У того же Сингапура есть лишние миллиарды, который он направляет на борьбу с заразой. ЕС тоже выделяет миллиарды на это.

А что может Молдова, при всем желании и при всем старании властей? Ресурсы у нас, мягко говоря, ограничены, поэтому человеческий фактор для нас очень важен и не стоит его игнорировать. Паниковать, конечно, плохо и нельзя, но игнорировать проблему и даже смеяться над ней, лезть на рожон, как делают многие наши граждане – еще хуже.

ЛИДИЯ ТКАЧ