Ион Чебан: в мэрию Кишинева не ходите, дезинфицируйте свои рабочие места и инструменты, больше 50 человек не собирайтесь

Из-за эпидемиологической угрозы коронавируса мэрия столицы временно не будет принимать граждан. Мэр столицы Ион Чебан выступил с обращением к жителям города Кишинева:

Уважаемые граждане!

В связи с объявлением оранжевого кода опасности распространения коронавируса нового типа прошу граждан проявить ответственность и понимание сложившейся ситуации.

Согласно Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью, до 1 апреля запрещаются организация и проведение мероприятий, массовых собраний с участием более 50 человек, с последующим пересмотром упомянутого срока в зависимости от эпидемиологической ситуации.

На этот период я решил отменить и отложить ряд мероприятий и встреч, а также приём граждан. При необходимости или срочном случае прошу звонить по телефонам: 022 20 17 21 или 022 22 63 78.

Уточняю, что аппарат примэрии, а также руководители управлений и сотрудники продолжают свою работу в обычном режиме. Продолжается работа над существующими проектами и планами действий.

Примэрия, а также муниципальные подразделения обеспечены дезинфицирующими растворами, а помещения периодически проветриваются. Дезинфекция помещений, оборудования, инвентаря, рабочего инструментария должна проводиться во всех учреждениях.

Для получения дополнительной информации о методах профилактики заражения COVID-19 воспользуйтесь Зеленой линией Национального агентства общественного здоровья, позвонив по телефону 0800 12 300.

Если у вашего сотрудника или коллеги появились симптомы заболевания или он недавно вернулся из зон, пораженных коронавирусом, немедленно звоните по единому экстренному номеру 112.

Призываю вас сохранять спокойствие и действовать сообща, чтобы избежать рискованных ситуаций.