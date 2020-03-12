Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну призвала граждан Молдовы воздержаться от заграничных поездок, особенно в страны, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом COVID-19.

Как передает «ИНФОТАГ», она сказала на пресс-конференции в среду, что всего в Молдове подтверждено три случая заболевания. Кроме того, в клинической инфекционной больницы имени Тома Чорбэ находится 14 взрослых людей с подозрением на вирус, а в Муниципальной детской клинической инфекционной больнице – шесть детей и две мамы.

«Мы уже призывали людей воздерживаться от заграничных поездок, когда в Китае была объявлена эпидемия. Сейчас в больнице с подозрением на коронавирус находится мама с тремя детьми, который в разгар эпидемии отправилась в Милан за покупками. В другом случае также мама с ребенком побывали в Италии», - сообщила министр.

По ее словам, результаты анализов граждан, которые находятся в больницах под наблюдением врачей, будут известны к 16.00.

Думбрэвяну сказала, что все люди, которые контактировали с гражданами с подтвержденным вирусом, выявлены и находятся под наблюдением врачей.

«Важно, чтобы граждане, которые побывали в зонах, где есть случаи заболевания, соблюдали требование относительно самоизоляции на 14 дней. Особенно это касается Италии», - подчеркнула она.

Министр считает, что любые массовые скопления людей представляют повышенный риск заражения коронавирусом, поэтому важно, по возможности, избегать нахождения в людных местах, а также соблюдать простейшие правила личной гигиены – мыть руки и использовать дезинфицирующие средства.

«Родители должны напоминать детям о необходимости мыть руки, а также обеспечивать, чтобы у них всегда были в карманах дезинфицирующие средства. Эти меры действительно работают, о чем неоднократно сообщает Всемирная организация здравоохранения. Было бы идеально, если бы люди воздерживались от использования общественного транспорта, когда им надо проехать всего пару остановок», - сказала она.

Думбрэвяну сообщила, что первая женщина, у которой был выявлен COVID-19, находится в тяжелом состоянии, однако ее самочувствие слегка улучшается, а два других гражданина – также в состоянии средней тяжести. Кроме того, у пассажиров, которые летели рейсом Милан-Кишинев вместе с зараженной гражданкой Молдовы, не выявлена инфекция.

Министр сказала, что обратится в министерство образования, культуры и исследований с просьбой принять меры в отношении частных школ и детских садов, которые не соблюдают приказ о приостановлении работы. Этот приказ вступил в силу с 11 марта.