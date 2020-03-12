Нацбанк Молдовы призвал граждан временно ограничить использование наличных денежных средств

Безналичные способы расчета наиболее безопасны в периоды распространения инфекционных заболеваний. Об этом сообщил сегодня Национальный банк Молдовы.

В учреждении призвали ограничить или избегать вовсе контакта с наличными денежными средствами, до нормализации эпидемиологической ситуации. В НБМ будут изымать, проходящие через банк купюры из обращения, помещая их в двухнедельный “карантин”, чтобы ограничить риск распространения коронавируса.

Частные банки тоже не остались в стороне. Держатели пластиковых карт начали получать sms – сообщения из финансовых учреждений, с призывом ограничить использование наличных средств.

В нацбанке добавили, что призыв носит рекомендательный характер и все финансовые учреждения продолжат работу в обычном режиме, прием наличных ограничен не будет.

Китай начал дезинфицировать деньги еще в прошлом месяце. Соблюдать подобную процедуру обязали все банки страны. Согласно данным местных экспертов, коронавирус может передаваться через бумажные деньги и монеты.

В закрытых на карантин районах повсеместно используется безналичный расчет, все больше сервисов переходит на оплату через виртуальный юань. Государственный совет правительства сообщил, что банкам по всей стране было приказано изъять из обращения потенциально зараженные деньги и продезинфицировать их с помощью ультрафиолета или термообработки. Обеззараженные денежные средства будут храниться в течение 7-14 дней, прежде чем они могут быть возвращены на рынок, сообщал theguardian.com

В то же время, народный банк Китая выпустил на рынок около 600 млрд юаней (85,8 млрд долларов) новыми банкнотами. Старые купюры отправят на дезинфекцию, а потом поместят на карантин.