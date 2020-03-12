В Молдове подтвердился четвертый случай коронавируса

В Молдове подтвердился четвертый случай заболевания коронавирусом. Инфекцию обнаружили у молодого человека недавно вернувшегося из Италии. Таким образом в Молдове уже зарегистрировано четыре случая заболевания коронавирусом. Все заболевшие недавно вернулись из Италии.

Также с симптомами коронавируса в инфекционной больнице им. “Тома Чорбэ” и детской инфекционной больнице находятся 13 человек.

Для борьбы с сезонными заболеваниями и профилактикой коронавируса, правительство приняло решение приостановить учебный процесс в детских садах школах и ВУЗ-ах. Вынужденные каникулы продлятся с 11 по 23 марта и могут быть продлены в случае необходимости. Также запрещены все массовые мероприятия с участием более 50 человек.

В Министерстве Здравоохранения призвали не поддаваться панике и следить за последними рекомендациями властей.