Додон: Наши изобретательные граждане пытаются попасть в Молдову через Грецию

Группа молдаван застряла в аэропорту Рима. Они прилетели туда ещё несколько дней назад, но власти отказались пустить их в страну. Люди не могут вернуться на родину. Сообщил об этом президент Игорь Додон.

Об ограничениях на въезд и выезд из некоторых государств, введённых зарубежными властями, ранее предупредило министерство иностранных дел. Румыния запретила транзитные рейсы из Италии.

"Въезжающих в Румынию из Италии сразу помещают на двухнедельный карантин. Даже если пассажиры направляются через Румынию в Молдову, им всё равно придётся остаться на карантин за Прутом", - заявил президент.

Власти намереваются укрепить границу с Украиной, особенно на севере — поскольку молдаване начали огибать Румынию, возвращаясь домой.

"Италия изолирована, оттуда нельзя выехать. Австрия тоже закрыла границы. Наши изобретательные люди садятся на паром, едут в Грецию, а оттуда пытаются попасть в Молдову, обойдя Румынию. Уважаемые сограждане, рекомендую вам не пускаться в подобные приключения", - заявил Игорь Додон.

МИД призывает граждан не ехать в страны, затронутые коронавирусной инфекцией. При введении там карантина и запрета на выезд появляется риск превысить допустимый срок пребывания в шенгенской зоне.