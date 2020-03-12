Паниковать нет причин: Минсельхоз опубликовал данные о продовольственных запасах в Молдове

Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды опубликовало информацию о национальных возможностях обеспечения продовольственной безопасности в стране.

Необходимость в данной информации возникла после появления в социальных сетях фотографий, на которых люди в панике сметают с полок продукты в столичных супермаркетах. Повода для беспокойства нет!

Согласно информации, опубликованной Минсельхозом, республика обладает солидным запасом продовольственных продуктов. Так, в настоящее время в запасах отечественных молокоперерабатывающих компаний имеется около 140 тонн сливочного масла, 189 тонн сыра и 500 тонн пастеризованных сливок. В компаниях, перерабатывающих мясо и консервы, имеется 860 тонн сырья – говядины и свинины, а также 242 тонны мясных продуктов, подготовленных к продаже. Запас мяса составляет 4 500 тонн. Помимо этого в Молдове ежедневно производится около миллиона яиц, что на 110% обеспечивает потребление.

Что касается продуктов растительного происхождения, то текущая ситуация выглядит следующим образом:

- пшеница – 152 тысяч тонн (что обеспечит внутреннее потребление минимум на 7 месяцев без учета объема государственных резервов);

- ячмень – 33 тысячи тонн (этого хватит на 147 дней);

- кукуруза – 1,2 млн тонн (хватит минимум на два года);

- подсолнечное масло – 65 тысяч тонн (обеспечит внутреннее потребление на два года);

- сахар – 102 тысячи тонн (хватит на 440 дней).

При этом импорт продовольственных товаров также никто не отменял – он осуществляется в нормальных условиях, без каких-либо ограничений.

В связи с этим граждан призывают проявлять спокойствие и не поддаваться панике.

Подготовил Михаил Генчу