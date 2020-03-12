Чистая столица - жесткие меры

Регламент по уборке столицы – на завершающем этапе разработки. Об этом заявил в телеэфире вице-примар Илие Чебан.

По его словам, одним из пунктов регламента будет применение наказаний в отношении тех, кто нарушает законодательные нормы.

- Регламент, который сейчас разрабатывается, регулирует правила, обязательные для соблюдения. В Кодексе о правонарушениях предусмотрены санкции за нарушение санитарных норм, но в соответствующей статье также написано, что правила устанавливаются местными властями. В настоящее время мы разрабатываем Регламент, чтобы установить те самые правила, - отметил Илие Чебан, которого цитирует «Комсомольская правда».

Вице-примар привел пример транспортных средств, выезжающих со строительных площадок, которые разносят по городу грязь, но по отношению к ним пока не применяются санкции.

- После утверждения этого регламента мы сможем четко определять его нарушения, чтобы можно было применить положения Кодекса о правонарушениях, - сказал вице-примар.

Регламент об уборке и наказании за нарушение правил был представлен на общественное обсуждение и будет завершен до конца текущей недели. Затем документ предложат для одобрения муниципальному совету Кишинева. Далее столичная примэрия предложит увеличение штрафов за несоблюдение чистоты.

По словам чиновника, ответственность за чистоту в городе должны нести и его жители.

Подготовил Михаил Генчу