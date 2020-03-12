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На устах
Социально-политический опрос, проведенный FOP по заказу телеканала TVC21
11.03.2020

Согласно опросу, проведенному по заказу телеканала TVC 21, 48% респондентов заявили, что в данный момент один или несколько членов семьи находится на заработках за границей.

Это же исследование показывает, что, если бы в ближайшее воскресенье состоялись президентские выборы, наибольшим доверием граждан (открытый вопрос - без представления вариантов) из потенциальных кандидатов, - Игорь Додон 33,9% респондентов, Майя Санду - 18,2 %, Андрей Нэстасе - 4,0%, Павел Филипп 2,1%, Илан Шор 1,9%, Ренато Усатый 1,8%.

Отвечая на закрытый вопрос (предложенный список потенциальных кандидатов), респонденты заявили, что в случае проведения выборов в следующее воскресенье за Игоря Додона отдали бы свои голоса  - 40,2% респондентов, за Майю Санду - 24,0%, за Андрея Нэстасе - 4,4%, за Павла Филипа - 3,1%, за Ренато Усатого - 2,8%, за Октавиана Цыку - 1,3%.

Большая часть молдаван недовольны положением дел в Республике Молдова в настоящий момент, что составляет 46,3%, скорее недовольны 37,3%. Если бы они в ближайшие дни состоялся референдум за вступление Республики Молдова в ЕС или ЕАС, то 48,7% молдаван сделали выбор в пользу Европейского Союза.

Исследование было проведено по заказу TVC 21 социологической компанией PublicOpinionFund (FOP). Сбор данных проводился в период с 22 февраля по 7 марта 2020 года на выборке из 1798 человек в возрасте от 18 лет и старше. Опрос проводился среди респондентов с использованием метода очного интервью в 106 населенных пунктах. Максимальная погрешность выборки составляет ± 2,3%.


 
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