Стой, куда идешь: Топ-5 мест, где можно заразиться коронавирусом в Молдове

Достаточно одного пациента зараженного вирусом в общественном месте, чтобы количество больных начало расти в геометрической прогрессии.

Кишинев хоть и небольшой город в сравнении с другими европейскими столицами, но достаточно густо населен, чтобы стать серьезным очагом распространения заболевания. Достаточно одного пациента зараженного вирусом, чтобы количество больных начало расти в геометрической прогрессии.

В такой ситуации главное позаботиться о себе в первую очередь и потом подумать о других людях и постараться не распространять «заразу».

И так, пять самых мест, где скорее всего можно подхватить коронавирус.

Общественный транспорт

К сожалению, автобусы, троллейбусы и маршрутки - идеальная среда для распространения не только коронавируса, но и других вирусных и и инфекционных заболеваний, но сейчас про главный вирус «с короной».

Люди стоят и сидят в общественном транспорте близко друг к другу. Даже слишком близко. Передающийся воздушно-капельным путем — через очень маленькие практически незаметные капли слюны, которые выбрасывает в в воздух заболевший, когда чихает или кашляет.

Есть неутешительные исследования: люди, которые пользуются общественным транспортом во время вспышек ОРВИ, заболевают в шесть раз чаще.

Аэропорт

Не смотря на то, что долгое время кишиневский аэропорт был самым безопасным от вируса местом, именно через воздушные ворота в Кишинев ворвалась «зараза». Аэропорт, к сожалению, место большого риска заражения. Во-первых, многие летят из Италии через Кишинев. Во-вторых, это слишком многолюдное место, чтобы быть гигиеничным и безопасным для здоровья.

Офис

Многие офисы перешли на удаленный график работы, чтобы избегать контактов по дороге на работу и с работы.

При любых признаках повышенной температуры и симптомах респираторной инфекции сотрудникам рекомендуется не покидать дом.

На стенах офисов, где нет возможности работать из дома, появились плакаты с мерами предосторожности во время эпидемии, рабочие площади дезинфицируют и появились диспенсеры дезинфицирующих средств. В идеале они должны быть бесконтактными.

Школа

В учебных заведениях высокий риск распространения заболевания связан с тем, что дети забывают о правилах гигиены, не смотря на то, что сейчас об этом говорит каждый родители, воспитатели и учителя. Ручки дверей в школе и детсаду - это все многообразие микромира вирусов и инфекций. Хорошо бы, на время эпидемии, взять за привычку протирать регулярно ручки дверей в учебных учреждениях.

Кстати, родителям, недавно побывавшим с детьми в странах, где коронавирус широко распространился, рекомендуется в течение минимум двух недель не выходить из дома и не отправлять детей в школу, а самим не ходить в офис.

Любая толпа

На самом деле заразной может оказаться любое скопление народа. Так что любые события, где собирается толпа в ограниченном пространстве — футбольный матч, фитнес-клуб, урок танца, кружок по оригами, киносеанс — потенциально опасное место и лучше от него отказаться. И чем больше людей скопилось, те выше угроза заражения. Во многих странах уже отменяют крупномасштабные мероприятия из-за Covid-19.

Уже отменено много спортивных и музыкальных мероприятий. Например, отложили марафон с олимпийским факелом и МОК не исключает отмены игр, если вспышка коронавируса превратится в пандемию.

ИРИНА ИВАНЧЕНКО