Михай Магдей: Знаете ли вы, почему только в РКБ есть современное реанимационное оборудование?

Бывший министр здравоохранения, санитарный врач, доктор-хабилитат Михай Магдей прошел в здравоохранении путь от рядового врача до министра. На пресс-конференции Экологической партии зеленых в IPN он оценил действия правительства в связи с COVID-19 и рассказал о том, что нужно делать. «У меня богатый борьбы с инфекционными заболеваниями, - сказал Магдей. – В сложившейся ситуации важно ответить на три вопроса: что случилось, что делать и кто должен это делать?».

Новый вирус COVID-19 распространяется, объяснил свое видение ситуации Магдей. Главная опасность: вирус довольно агрессивен. Что делать - предельно ясно: бороться. Для этого нужно создать нормально функционирующую систему, включающую своевременное оповещение населения, подготовку профессионалов, готовых в любой момент подключиться к санитарным мерам, выявлению и лечению заболевших.

«Кто должен все это делать? – задал риторический вопрос Магдей. - Безусловно, основная нагрузка ложится на министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, на медицинские кадры. Насколько эффективно и профессионально они до сих пор действовали? Прежде всего, следует отметить запоздалую реакцию ВОЗ на появление этого вируса. Когда в ноябре-декабре в Китае заговорили о коронавирусе, многим показалось, что речь идет о локальной эпидемии обычного гриппа. ВОЗ и европейцы подключились лишь 22 января. Особенность вирусного заболевания – отсутствие вакцины и медикаментов для лечения заболевших».

Все озвученные до сих пор методы профилактики бывший министр одобрил и перечислил ряд других важных первоочередных мер.

«В первую очередь, власти должны заботиться о защите медиков, - объяснил Магдей. - Эта проблема пока не обсуждалась в обществе. Между тем, медицинские работники больше всего рискуют. Нужно выяснить, насколько они обеспечены индивидуальными средствами защиты. Кроме того, необходимо оценить реальное количество зараженных людей и вести постоянный мониторинг ситуации».

Экс-министр считает, что медицинскому и вспомогательному персоналу, принимающему участие в ликвидации распространения инфекционных заболеваний, нужно дополнительно платить: «В свое время я принимал участие в ликвидации очагов холеры и дифтерии. Командировки в эпицентры заболеваний и зарплата в этот период оплачивались в двойном размере. Медработников и персонал, задействованный в доставке больных в медучреждения и их лечении, в том числе эпидемиологи и бактериологи, должны дополнительно материально стимулировать. Для этого правительство, парламент и президент должны разработать и утвердить законодательные изменения».

Магдей затронул проблему материально-технического обеспечения медучреждений. «Еще сорок лет назад планировали строительство новой инфекционной больницы на Малой Малине, - сказал бывший министр. – Его так и не начали, а территорию впоследствии раздали и распродали. Больница осталась на своем месте - в центре Кишинева. Насколько ее материально-техническая база соответствует стандартам XXIвека? Больницу нужно модернизировать, достроить отдельные боксы, в которых оборудовать дополнительно хотя бы 75-100 койко-мест. В других больницах необходимо оборудовать специальные изоляторы для размещения пациентов с подозрительными симптомами. Подобные помещения должны быть созданы также в медицинских центрах в регионах страны».

Магдей напомнил, что реанимационные отделения в больницах должны быть оснащены современными мониторами и системами вентиляции, чего до сих пор не сделали: «В 2009 году, когда я работал замминистра здравоохранения, меня поразил такой случай - беременной женщине, помещенной в центр матери и ребенка на Ботанике с гриппом, не смогли оказать необходимую помощь, и ее пришлось везти в РКБ. Та же ситуация повторилась и сейчас с первой же больной, заразившейся коронавирусом. Она была доставлена в инфекционную больницу в тяжелом состоянии. Ее также пришлось перевезти в реанимационное отделение РКБ, только там есть современное оборудование. Знаете, почему именно там? Потому что именно в этой больнице производятся операции трасплантологии. Помещения для реанимации расположены на последнем этаже больницы, чтобы максимально изолировать пациента от внешнего воздействия».

Михай Магдей обратил внимание на необходимость безотлагательного разделения министерства здравоохранения, труда и социальной помощи и создания минздрава, который возглавили бы опытные специалисты: «У нас 500-600 профессоров-хабилитат и докторов медицинских наук, а медицину возглавляют люди из другой сферы. Г-жа Думбравяну – прекрасный министр, но она из социальной сферы и потому бьется как рыба об лед, пытаясь решить в нынешней ситуации множество проблем».

Затронул бывший министр и вопрос национального центра общественного здоровья, который должен заниматься решением оперативных задач: «После проведенных бывшими премьерами и министрами реформ центр общественного здоровья занимается составлением списков очередности на операции по удалению катаракты, установке протезов, выдачей различного рода аккредитаций и т.д.».

Николай ПАВЛОВ