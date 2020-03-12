Всем оставаться на местах: как пережить в Молдове карантин, не выходя из дома?

Телефон, компьютер и интернет – вот все, что нужно на замену целого мира, в котором «гуляет» вирус, готовый меня замучить.

Вирус предложил жителям Молдовы на себе попробовать «стремительный прогресс», «развивающиеся технологии», «улучшение качества жизни». Чтобы эти выражения перестали быть лишь красивыми словами, а реально помогали нам жить. Карантин из-за угрозы распространения коронавируса предлагает молдаванам попробовать пожить, не покидая своих жилых квадратных метрах. Телефон, телевизор, компьютер и интернет – вот все, что нужно на замену миру, в котором «гуляет» вирус, готовый тебя замучить.

Работа и дома работа

Это самый важный вопрос, по крайней мере для меня, - надо зарабатывать. Благо, что моя профессия позволяет работать не покладая рук и не выходя из дома. Начальство живо отозвалось на просьбу об удаленке, а я начала считать сколько времени будет сэкономлено на сон и медленное утро, если не надо бежать с утра в офис.

В день на сборы и дорогу в офис уходит около 3 часов. А теперь можно позже вставать, спокойно пить кофе в пижаме и даже начать стучать по клавишам в той же самой пижаме

Удалённая работа – прекрасный выход в карантинные времена для многих профессий. Бухгалтера, переводчики, репетиторы, программисты, копирайтеры, дизайнеры, психологи – все, чьи профессии сплошное "бла-бла-бла"ртом или буквами могут на расстоянии нести людям добро. Но тут есть подводный камень: обычно работодатели предлагают «удаленщикам» зарплату меньше, чем тем, кто занимается тем же в офисе. Почему, я не знаю.

Работать на удаленке трудно только тем, кто не умеет самоорганизоваться и расставить приоритеты. Доделать статью или листать Инстаграм, поедая пирожное, – вот в чем вопрос.

Кроме того, лучше с начальством обговорить детали удаленной работы, пусть даже и временной. Как будут засчитываться рабчасы, сколько за это заплатят, какое наказание за неисполнение задания.

Учиться, как завещал великий

Маленькие дети в дома - плохо. С ними не работают формулы удобной "удаленной" жизни на карантине. Взрослые дети дома – это хорошо. Сидит себе подросток в комнате – то ли в сетевую игру «режется», то ли вебинар от школьного учителя смотрит. Хотя, вроде дистанционное обучение отменили и, все-таки, в молдавских школах будет отработка. Скорее всего молдавские лицеи и педагоги не готовы учить на расстоянии. Как-то будут выкручиваться, но потом.

Жми "купить"

За ближайшие 2 недели особо одежда не понадобится, кроме пижамы. Массовые мероприятия ведь отменили. Еда важнее - и заказать продукты с доставкой на дом особой проблемы не составляет. В Кишиневе это несложно и горожане пользуются услугой давно. Воду даже чаще заказывают.

Более того, могут привезти готовую еду из практически любого ресторана города. Цены не особо отличаются от магазинных. Иногда даже меньше, потому что привозят со складов, а доставка выше определенной суммы вообще бесплатная. Заказывай и ешь, но помни, что двигаешься сейчас мало, и не переедай.

Такая же ситуация с доставкой хозтоваров, бытовой химии и лекарствами в городе. Например, я никогда не заказывала на дом моющие средства. Стоило вбить в поисковик «бытовая химия Кишинев», как тут же «вывалились» ссылки местных доставщиков. Цены, кстати, заставили задуматься, зачем на прошлой неделе я тащила из магазина тяжелый куль с бытовой химией, если может принести прямо домой сильный мужчина.

Без воды и ни туды, и ни сюды

Меня всегда возмущало одно обстоятельство: почему они нуждаются в наших деньгах, а мы мало того, что платим, так еще и унижаемся, бессмысленно стоя в очередях. Они – это коммунальщики, и прочие поставщики благов цивилизации. Чтобы не тратить время и нервы, давно стала пользоваться интернет-оплатами. Электричество, газ, телефон, интернет (эту услугу вообще глупо, как-то, не отплачивать по интернету) - все можно оплатить, лежа в пижаме.

Красивые не сдаются

Лишний народ впускать в дом во время карантина негоже. Если вдруг припекло и охота быть при полном параде, сидя неделями на пятом этаже, то много объявлений выездных парикмахеров, маникюрщиц и педикюрщиц. Цены тоже не превышают порога похода в приличный салон красоты. Единственное, как узнать, что мастер маникюра не прилетела из Италии, потеряв работу. Там вся страна на строжайшем карантине, все салоны закрыли. Итальянские женщины страдают и обрастают волосами. Нельзя сдаваться. Выдержать психологическое давление карантинной ситуации можно только будучи красоткой.

А поговорить?

Друзья у меня есть во всех районах Кишинева. И с многими я вижусь раз в несколько месяцев, а то и реже. Зато картинками, мемами и забавными твитами мы обмениваемся чуть ли не каждый день. Да я с родственниками в Канаде чаще разговариваю, чем с подругой, живущей в соседнем секторе Кишинева.

Какое общение мы потеряем с карантином? Отсутствие вынужденного разговора с коллегой в офисе, которая буквально ни на минуту не затыкается, или мне контролер в троллейбусе не скажет «акитаць, вэ рог»? Так себе общение.

Времени с удаленкой и карантином теперь столько, что я успевала и книжку почитать, и посмотрела документалку про Вермеера. Мне такое никто из коллег никогда не расскажет.

Карантин нас не убьет, карантин нас спасет, главное, чтобы работали все те люди, которым никак нельзя отсиживаться дома, а выходить на реальную работу.

ЛИДИЯ ТКАЧ