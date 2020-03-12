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Премьер-министр Венгрии в Кишиневе
12.03.2020

Говорят, Виктор Орбан привёз с собой делегацию венгерских бизнесменов и €100 млн кредита. Только неясно, это будет кредит молдавской экономике и молдавским бизнесменам или венгерским на проекты в Молдове (или условно в Молдове). Финансировать хорошие дороги Додона-Плахотнюка-Усатого венгры тоже не горят желанием. 

Попутно Игорь Додон окучивает руководство Турции и Азербайджана с просьбами предоставить аналогичные кредиты или программы помощи Республике Молдова сопоставимой стоимости. Похоже, что получение денег извне стало для него идеей-фикс и может негативно сказаться на избирательной кампании президента. 

@MT


 
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