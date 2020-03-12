Премьер-министр Венгрии в Кишиневе

Говорят, Виктор Орбан привёз с собой делегацию венгерских бизнесменов и €100 млн кредита. Только неясно, это будет кредит молдавской экономике и молдавским бизнесменам или венгерским на проекты в Молдове (или условно в Молдове). Финансировать хорошие дороги Додона-Плахотнюка-Усатого венгры тоже не горят желанием.

Попутно Игорь Додон окучивает руководство Турции и Азербайджана с просьбами предоставить аналогичные кредиты или программы помощи Республике Молдова сопоставимой стоимости. Похоже, что получение денег извне стало для него идеей-фикс и может негативно сказаться на избирательной кампании президента.

@MT