Санду: Филат вовлечен в игры Додона

Бывший премьер-министр Влад Филат боится снова оказаться в тюрьме и поэтому ведет себя очень корректно по отношению к президенту страны Игорю Додону.

Так лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду прокомментировала попытку экс-премьера ассоциировать ее с покинувшими страну Плахотнюком и Шором.

"Мы отметили очень позитивное отношение Филата к Додону. Этому есть четкое объяснение. Он боится снова попасть в тюрьму, поэтому ведет себя очень послушно, возможно, даже делает это по просьбе Додона: говорит вещи, которые ему благоприятствуют", - сказала Санду в ходе телевизионного ток-шоу.

По ее мнению, Влад Филат сегодня вовлечен в игры Игоря Додона из-за страха вернуться за решетку.

Напомним, что бывшего премьера задержали в октябре 2015 года. Его приговорили к девяти годам заключения за торговлю влиянием и пассивную коррупцию. Однако 3 декабря 2019 года он вышел из тюрьмы по УДО.