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На устах
Урекян о коронавирусе: Родители должны закрыть детей дома пока не наступит команда - отбой!
12.03.2020

«Эта невидимая зараза, которая передается так быстро друг от друга, с нашей безалаберностью, безответственностью может привести нас к трагической ситуации». Об этом заявил в передаче «Главное» с Ниной Димогло на TVC-21 экс-генпримар Кишинева Серафим Урекян, передает eNews.

«Тут не до игры. Правительство из-за короновируса уже закрыло детские сады, школы, ВУЗы. Конечно, это большие неудобства. Я смотрел сегодня, сколько детей гуляет по улицам, школьников. Студенты сидят в барах, разве для того закрыли учебные учреждения? Если мы не поймем, что это не игра, что это может закончиться для любого из нас. И если мы не закроемся в своих домах, будет очень плохо. 

Урекян считает, что родители должны держать детей в домах до тех пор, пока не наступит команда – отбой! Иначе эта невидимая зараза, которая передается так быстро друг от друга, она может привести нас с нашей безалаберности, безответственности к трагической ситуации, уверен экс-генпримар.


 
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