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Политика
Avia Invest потребовали обосновать тарифы на аэропортовые услуги
13.03.2020

ОГА потребовал от концессионера Международного аэропорта Кишинев представить базу затрат для тарифов на аэропортовые услуги в 2020 году.

Согласно заявлению Органа гражданской авиации, данное требование является следствием устранения в 2019 году несоответствий в нормативной базе. Более того, такая рекомендация была выдвинута Счетной палатой в процессе аудита соответствия при заключении и выполнении положений договора государственно-частного партнерства.

Как указано пресс-релизе ОГА, применение указанной методологии обеспечит прозрачность при расчете аэропортовых тарифов, действующих в Кишинёвском международном аэропорту. Кроме того, это обеспечит защиту интересов пользователей аэропортовых услуг и пассажиров и будет способствовать повышению доступности услуг воздушного транспорта.

В ОГА также отметили, что данная мера призвана минимизировать риски применения неконкурентных практик или возможных злоупотреблений компанией Avia Invest своим доминирующим положением в качестве управляющей аэропортом структуры, сообщает ipn.md.

Подготовил Михаил Генчу


 
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