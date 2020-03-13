Avia Invest потребовали обосновать тарифы на аэропортовые услуги

ОГА потребовал от концессионера Международного аэропорта Кишинев представить базу затрат для тарифов на аэропортовые услуги в 2020 году.

Согласно заявлению Органа гражданской авиации, данное требование является следствием устранения в 2019 году несоответствий в нормативной базе. Более того, такая рекомендация была выдвинута Счетной палатой в процессе аудита соответствия при заключении и выполнении положений договора государственно-частного партнерства.

Как указано пресс-релизе ОГА, применение указанной методологии обеспечит прозрачность при расчете аэропортовых тарифов, действующих в Кишинёвском международном аэропорту. Кроме того, это обеспечит защиту интересов пользователей аэропортовых услуг и пассажиров и будет способствовать повышению доступности услуг воздушного транспорта.

В ОГА также отметили, что данная мера призвана минимизировать риски применения неконкурентных практик или возможных злоупотреблений компанией Avia Invest своим доминирующим положением в качестве управляющей аэропортом структуры, сообщает ipn.md.

Подготовил Михаил Генчу