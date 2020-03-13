Канду-Санду-Шор – против: За закон о противодействии распространению COVID-19 проголосовали только депутаты ПСРМ и ДПМ

Люди должны сделать определенные выводы по итогам сегодняшнего голосования в парламенте.

Во время кризиса важна каждая минута, однако оппозиция в лице депутатов блока «АКУМ», партии «Шор» и группы Канду всячески затягивала принятие документа, предусматривающего ужесточение наказаний для тех, кто распространяет COVID-19. В итоге эти депутаты так и не проголосовали за данный закон.

- Пока оппозиция говорит, нажимает кнопку, чтобы задать вопросы, видим, как женщина из Глодян насильно доставлена в больницу, - отметил депутат ПСРМ Владимир Односталко.

По его мнению, парламентарии, голосовавшие против принятия закона о противодействии коронавирусу, хотят хаоса на территории Молдовы.

- Этот документ был принят только депутатами от ПСРМ и ДПМ. Оппозиция, которая призывает к панике и хаосу, не голосовала за него. Это позор. Пусть люди делают выводы, что происходит, - заявил Односталко.

Депутат от ПСРМ Алла Дарованная подчеркнула, что одобренный социалистами и демократами документ «не является мерой по наказанию граждан, а средством их защиты». Она также напомнила, что все четыре зарегистрированных в Молдове случая заражения вирусом были завезены извне.

- У нас много сигналов о том, что соседи, родственники жалуются, что приехали люди из Италии и не хотят самоизолироваться. Вот с сегодняшнего дня их можно наказывать за что, что подвергают опасности жизнь и здоровье граждан, - заявила депутат.

Депутаты социалисты призвали людей строго соблюдать рекомендации властей по борьбе с вирусом нового типа. Более того, все 36 депутатов ПСРМ решили пожертвовать свою месячную зарплату на меры по борьбе с коронавирусом.

– В такие моменты объединяются все, вне зависимости от национальности. Вирус не смотрит на национальность, пол, вероисповедание. Поэтому сегодняшнее поведение оппозиции вызывает недоумение. Сегодня оппозиция проявила наглядную безответственность, – сказал Односталко.

Ранее лидер ПДС Майя Санду обратилась к гражданам с посланием, которое было жестко раскритиковано обществом. Не будучи медиком, она давала советы, как уберечься от заболевания, и призвала молдавских граждан в Италии вернуться на родину. Сразу после этого бывший премьер-министр Ион Стурза потребовал воздержаться от подобных высказываний, а журналист Штефан Секэряну возмутился тем, что Санду взяла на себя роль врача-инфекциониста. О том, что оппозиция заинтересована в эпидемии коронавируса в Молдове, заявлял также председатель фракции ПСРМ в парламенте Корнелиу Фуркулицэ.

Автор Михаил Генчу