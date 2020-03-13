Пьяный бельцкий пахан везет избирателям коронавирус

Авиарейс Лондон-Кишинев, 12 марта, три часа утра. В салоне самолета сидит пьяный примар города Бельцы Ренато Усатый. Он громко и радостно хохочет, комментируя конфузную ситуацию пассажирки, у которой протекли морепродукты, купленные в британской столице.

Что это, если не пир во время чумы?

11 марта замминистра здравоохранения Великобритании Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом. Количество случаев заражения в стране за сутки увеличилось на 54, составив 373, умерли шестеро. Правительство и минздрав Молдовы просят граждан не ездить за границу, в страны, где раньше, чем у нас, проявилась пандемия. Кто должен показывать людям в этом пример, как не глава местной администрации второго по значению города страны? Но Ренато Усатый плевал на проблемы, как плевали на них люди, которые во время всеобщей беды ездят в Европу за креветками и живой рыбой.

В тот же день Георге Брашовски, примар города Сынжерей, расположенного рядом с Бельцами, посетил местный рынок и уговорил всех торговцев прекратить работу, смириться с карантинными мерами. Он также закрыл все кафе и рестораны и обратился к правительству с призывом сделать это по всей стране.

Как говорится, почувствуйте разницу.

Еще недавно на заседании примэрии Бельц Усатый обвинял дирекцию местного водоканала в том, что в муниципальном учреждении «два-три раза в неделю у руководства предприятия рабочий день заканчивается в три-четыре часа, а потом они нажираются как свиньи и блюют в коридорах». «Готовятся к клинике доктора Майорова», - компетентно предположил примар. Кто не знает: российский врач Майоров снимает алкогольную зависимость, предоставляя такие популярные услуги, как торпедо, эспераль, кодирование. Откуда у Усатого столь глубокие познания в этой сфере?

«Я завтра же приеду на ваше предприятие, - пригрозил мэр пьяницам. - Привет главному инженеру. Он что совсем страх потерял? Приду, как собаку задушу».

И укатил в Лондон.

Усатый пугает – но никому не страшно. Администрация водоканала даже не явилась на заседание, на котором говорилось, что пьянство на предприятии – проблема не новая.

Пьет примар Бельц, пьет его команда, и так, что это уже становится проблемой для города.

Вот что по этому поводу пишут горожане в комментариях к выставленному местной газетой видео с заседания.

«Снова цирк устраивает. То, что люди неоднократно об этом писали куда только можно, во внимание не бралось. Сейчас надо на публику играть. Если они такие все плохие, уволь всех по статье, накажи по закону. Не сможет! Своя партия неприкосновенна».

«Никого не выгонят. Пошумят и заглохнут. Все они повязаны, и один потянет другого. Помнится, Ренатка кричал про отчеты на площади и прилюдное наказание. Сказка поросла паутиной. Так и все его сотрясения зарастут. С коррупцией на рынках, с левой экспертизой бани, с приютом сколько истерик было. Кого-то наказали? Все на своих местах».

«Примар в точности похож на одного из главных героев сериала «Пес» - Гнездилова. У того самая любимая фраза: «Тут все и де...лу понятно». У нас все так же, всему городу понятно, что происходит бардак, а главный... изредка делает вид, что борется с ним».

«Начать надо с примарии, всех повыгонять и набрать действительно специалистов, а не партийных бездарей, друзей и родственников».

«Все кто проводил сделки, так и работают в примэрии. Все кого он грозился выгнать. Даже сейчас, когда с бездарями перезаключили договоры, он, зная об их бестолковости, этому не препятствует. Есть незаконные решения - отстранил всех виноватых, дал делу ход. А у него - превысили служебные полномочия, нарушили закон… и все. Вступив в его партию, можно воровать дальше. Главное с ним чтоб делились».

«Завтра устрою им «Преступление и наказание» – еще одна громкая фраза Усатого. И это тоже блеф. Как и другое обещание, прозвучавшее на всю страну: «Закрою американское посольство, сделаю из него самое большое караоке в Кишиневе».

На деле все, кто работал в Бельцах незаконно, продолжают работать. И Усатый к этому имеет самое прямое отношение. И никакая геополитика его не интересует - ему бы порезвиться.

Как же так случилось, что во главе большого города встал клоун? Почему Усатый бросает Бельцы в самые тяжелые дни, когда ВОЗ объявила пандемию, когда правительство принимает срочные меры для недопущения распространения инфекции, когда местная власть многих городов и районов планирует и реализует карантинные меры, когда нужно проверять больницы, школы, детские сады?

Выпить, закусить осетриной, поиграть в казино, купить новый костюм – а в Бельцах хоть трава не расти.

13 февраля, во время визита премьер-министра Иона Кику в бельцкую примэрию, Усатый просил 190 миллионов лей на дороги и обещал премьеру поставить памятник в Бельцах выше, чем памятник Штефану чел Маре в Кишиневе. Премьер предложение оценил, сказал, что мотивация у него сразу выросла, но посоветовал искать деньги в другом месте – например, в ЕБРР, как делает мэр столицы Ион Чебан.

Ренато Усатый перед выборами заявлял о коррупции на бельцких рынках и готовности с ней справиться, обещал, что деньги в городской бюджет потекут рекой. Что с этим делом сейчас? Где деньги? Никакой конкретики нет по сей день, пишет местная пресса. Не обозначены четко факты коррупции, не названы имена, никто не уволился и не был уволен. На запрос газеты «СП» о ходе расследования Усатый ответил неопределенно: «Я не могу дать больше деталей, чтобы не сорвать операцию». По словам мэра, ему известны имена и факты, но рассказать о них он не может. Усатый, как всегда, похваляется прочным связязями с правоохранителями и особой осведомленностью. По его словам, идет спецоперация. Но что же с обещанным внутренним расследованием на муниципальном предприятии? Тоже идет? И тоже тайна?

Усатый хотел власти – Усатый ее получил. И распорядился ею «по-пацански». Он – герой гуляющих по интернету популярных видеоприколов. Ренато разбивает стену кувалдой, Ренато танцует хору, Ренато бежит по беговой дорожке с автоматом. Наконец, Ренато покупает квартиру бельцкому «маугли», а Николай Григоришин ее меблирует. Потом жители дома пишут коллективное письмо примару, в котором просят выселить «маугли» обратно в лес, потому что он алкоголик и мешает всем жить.

Как же могли бельчане так опростоволоситься – доверить судьбу города цинику, пофигисту, хулигану, который из «пацана» в духе 90-х превратился в пахана? Наконец, человеку, которого обвиняют в уголовных преступлениях?

Что будет дальше – понятно. Ренато будет гусарить, веселиться, ездить в Европу - и плевать на город, на эпидемию коронавируса, на беспомощных горожан, на всех, кто ему поверил. И так будет до следующих местных выборов.

Если честно - не смешно. За что боролись - на то и напоролись.

Михаил БОРОДИНСКИЙ