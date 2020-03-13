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Общество
В Молдове ужесточили наказания за нарушения карантина и распространение заболеваний
13.03.2020

Штраф или тюрьма за несоблюдение защитных мер и карантина. Парламент одобрил поправки в Уголовный и Административный кодексы. Они предусматривают ужесточнение наказаний за распространение эпидемических заболеваний. Таким образом власти хотят дисциплинировать граждан, которые не соблюдают правила карантина и тем самым ставят под угрозу здоровье и даже жизни окружающих. 

"В настоящее время, наказание слишком легкое, этого недостаточно. До сих пор его ни разу не применяли", - заявил министр юстиции Фадей Нагачевский. 

Проект закона предусматривает следующие поправки в Уголовный кодекс: гражданам, которые будут способствовать распространению инфекций, грозит штраф до 50 тысяч леев или заключение в тюрьме до трех лет. Если несоблюдение карантина повлекло смерть человека или другие тяжкие последствия, нарушитель может получить до семи лет заключения.

Дополнения в Административный кодекс предусматривают ответственность за несоблюдения мер профилактики или борьбы с эпидемической болезнью. Если гражданин поставил под угрозу общественное здоровье, ему выпишут штраф в размере до 25 тысяч леев. Примерно столько же будут платить граждане, указавшие ложные данные в эпидемиологической карте при возвращении в Молдову. 

Документ поддержали 55 депутатов.


 
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