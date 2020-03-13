13 Марта 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
СРОЧНО: СМИ сообщили, что в США задержан беглый олигарх из Молдовы Владимир Плахотнюк
13.03.2020

Об этом сообщил в соцсетях мэр Бельц Ренато Усатый. Усатый не уточнил детали относительно задержания Плахотнюка.

Молдавские власти пока ничего не сообщали о возможном задержании беглого олигарха Владимира Плахотнюка в США, сообщает "Омега".

Ранее сообщалось, что 13 января Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о введении персональных санкций в отношении беглого олигарха Владимира Плахотнюка.

Помпео объявил, что "Плахотнюк был причастен к коррупционным действиям, которые подрывают верховенство права и ставят под серьезную угрозу независимость демократических учреждений Молдовы".

В этой связи Госсекретарь США заявил, что Плахотнюк и его ближайшие родственники не имеют права на получение визы в Соединенные Штаты. В результате, США внесли в санкционный список не только самого Плахотнюка, но также и его ближайших родственников: супругу Оксану Килдеску и двоих его детей. Всем им отказано в получении визы в Соединенные Штаты.

На этот час официального подтверждения это информации нет. Насколько можно доверять Усатому - большой вопрос. Ждем.

ЗВОНОК В МВД

- Пока нет официального подтверждения по каналам Интерпола, что Плахотнюка действительно задержали, нас об этом официально не информировали, - рассказал нам глава МВД Павел Войку. - Давайте к этому вопросу вернемся утром.


 
Количество просмотров:
215
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.