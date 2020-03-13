СРОЧНО: СМИ сообщили, что в США задержан беглый олигарх из Молдовы Владимир Плахотнюк

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Об этом сообщил в соцсетях мэр Бельц Ренато Усатый. Усатый не уточнил детали относительно задержания Плахотнюка.
Молдавские власти пока ничего не сообщали о возможном задержании беглого олигарха Владимира Плахотнюка в США, сообщает "Омега".
Ранее сообщалось, что 13 января Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о введении персональных санкций в отношении беглого олигарха Владимира Плахотнюка.
Помпео объявил, что "Плахотнюк был причастен к коррупционным действиям, которые подрывают верховенство права и ставят под серьезную угрозу независимость демократических учреждений Молдовы".
В этой связи Госсекретарь США заявил, что Плахотнюк и его ближайшие родственники не имеют права на получение визы в Соединенные Штаты. В результате, США внесли в санкционный список не только самого Плахотнюка, но также и его ближайших родственников: супругу Оксану Килдеску и двоих его детей. Всем им отказано в получении визы в Соединенные Штаты.
На этот час официального подтверждения это информации нет. Насколько можно доверять Усатому - большой вопрос. Ждем.
ЗВОНОК В МВД
- Пока нет официального подтверждения по каналам Интерпола, что Плахотнюка действительно задержали, нас об этом официально не информировали, - рассказал нам глава МВД Павел Войку. - Давайте к этому вопросу вернемся утром.
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