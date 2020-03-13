Украина закрывается от Молдовы на карантин: список КПП, которые могут временно приостановить работу

С 12 марта на территории всей Украины вводится трехнедельный карантин для того, чтобы избежать распространения коронавируса, сообщила пресс-служба кабмина соседней страны.

Украина вслед за Молдовой предпринимает чрезвычайные меры по защите от коронавируса. С 12 марта на территории всей Украины вводится трехнедельный карантин. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о введении карантина в Киеве до конца марта.

Карантин предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек (в Молдове, напомним, более 50 человек). Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций и без зрителей.

Также Украина планирует закрыть большую часть КПП: из 219 останется 49. В них будут оборудованы места для карантина.

Молдавский общественник Михаил Багас в соцсетях опубликовал возможный список контрольно-пропускных пунктов Украины и Молдовы, которые могут временно приостановить свою работу.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон после заседания Совбеза, отвечая на вопрос о границах, обозначил порядок закрытия КПП:

"Сначала власти соседних государств должны обратиться к представителям профильных структур в Молдове, чтобы оповестить о намерении. Потом уже определяется список тех КПП, которые будут закрыты", - пояснил глава государства.

К проведению заседания Высшего совета безопасности (утро, 11 марта) к представителям Молдовы никто не обращался ни со стороны Украины, ни со стороны Румынии. Однако правительство Украины решение о карантине приняло в обед, 11 марта. Среди предупредительных мер проникновения коронавируса в страну - закрытие большей части КПП.