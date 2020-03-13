Недопустимо, чтобы работники были вынуждены брать отпуск сейчас, НКПМ

Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы (НКПМ) считает недопустимым, чтобы в контексте постановления внеочередной Национальной комиссии по общественному здоровью о приостановлении деятельности учебных заведений, чтобы работникам приходилось брать неоплаченные отпуска или очередные отпуска. По данным НКПМ, таким образом, они теряют источники дохода, необходимые для содержания семей или для отпусков, запланированных на летний период, в период, когда дети находятся на каникулах, передает IPN.

В письме, адресованном в четверг, 12 марта, премьер-министру Республики Молдова Иону Кику, НКПМ отмечает, что необходимо принять конкретные меры, направленные на сохранение уровня заработной платы в созданной эпидемиологической ситуации, в том числе в случаях приостановления образовательного процесса.

В качестве вариантов, профсоюзы предлагают обязательное предоставление одному из родителей с детьми, нуждающимися в надзоре, оплачиваемых выходных дней или, исходя из эпидемиологической ситуации, предоставление отпуска для предотвращения заболеваний с выплатой пособия на карантин из средств бюджета государственного социального страхования.

Министерство просвещения, культуры и исследований Республики Молдова направило руководителям учебных заведений и органов местного публичного управления I и II уровня письмо в связи с приостановлением образовательного процесса в учебных заведениях. Министерство уточняет, что сотрудники всех учебных заведений исполняют свои служебные обязанности в соответствии с установленным графиком работы, с оплатой заработной платы.