Майя Санду о шансах Андрея Нэстасе на президентских выборах: Мы бы поддержали его, если бы у него были большие шансы

Партия действия и солидарности не поддержит кандидата от Партии „Платформа достоинство и правда” в ходе избирательной кампании по президентским выборам, которые состоятся осенью этого года. Несмотря на то, что соглашение между Майей Санду и Андреем Нэстасе было заключено летом 2019 года, председатель ПДС объясняет, почему это соглашение больше не будет соблюдаться, отмечает IPN.

Согласно договоренности 2019 года, Андрей Нэстасе должен был возглавить Министерство внутренних дел, а ППДП должна была оказать поддержку Майе Санду для кресла премьер-министра, чтобы в конечном итоге ПДС поддержала Андрея Нэстасе на предстоящих осенью выборах.

„Мы обсудили это, мы бы поддержали его, если бы у него были большие шансы. Сейчас, нравится нам это, или нет, но выборы в Кишиневе показали, что эти шансы не очень велики. Исходя из этого, ПДС думает и примет решение относительно кандидата, у которого есть шансы выиграть, потому что важно выиграть выборы против Игоря Додона”, - заявила Майя Санду в ходе передачи „Cabinetul din Umbră” на телеканале Jurnal TV.

Лидер ППДП Андрей Нэстасе говорит, что возглавляемое им формирование предложило четырем политическим партиям политический проект по стране, однако он потерпел неудачу, поэтому ППДП выдвинула своего кандидата.

„В результате местных выборов, ППДП, продолжая выдвинутые инициативы, говорила об общем кандидате. На этот раз, учитывая события 2016 года, мы предложили аполитическую кандидатуру, беспартийную. ППДП предложила проект, который означал бы объединение вокруг принципов, проекта страны, в котором центральное место занимали бы граждане, а не политические партии, политические лидеры. В тот момент, то, что предложили мы, что гарантировало нам дополнительные шансы, потерпело неудачу, поэтому мы пришли с этим предложением. У ППДП есть кандидат, он будет работать, чтобы выиграть будущие выборы. Мы не сражаемся за выход во второй тур, мы сражаемся за свержение Игоря Додона”, - отметил Андрей Нэстасе.