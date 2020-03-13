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Плахотнюк заявил, что с ним «все в порядке»
13.03.2020

В соцсетях появилась публикация с официальной страницы Владимира Плахотнюка. В тексте от имени бывшего главы Демпартии утверждается, что Плахотнюк на свободе, и его никто не задерживал.

– Для близких, кто сильно обо мне волнуется, сообщаю здесь, на своей странице в facebook, - со мной все в порядке. Сожалею, что некоторые устраивают спектакль и прибегают к фейковым новостям, чтобы достичь своих целей, включая также и рост аудитории, и количество лайков. Еще раз спасибо все тем, кто действительно обо мне волнуется, и заверяю их, кто для переживаний нет ни одной причины.

Только из-за этого я решил отреагировать на эту ложь. Но я не буду это делать каждый раз, когда различные лица будут распространять неправду обо мне. О том, что изменилось в моей жизни, я вам сообщу сам. Спасибо за понимание! – написал Плахотнюк.

В четверг вечером примар Бельц Ренато Усатый заявил, что Плахотнюк якобы задержан в США.

Подготовил Михаил Генчу      


 
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