Виктор Чобану о продолжительности нового правительства: «Все будет зависеть от результата парламентских выборов»

По мнению политического аналитика Виктора Чобану, есть очень большие шансы, что ПСРМ и ДП создадут правящую коалицию.

Как сообщает ТРИБУНА, Виктор Чобану отметил, что «ни одно правительство меньшинства – и это было понятно с самого начала – не может быть спасением, любое правительство меньшинства – это временное решение».

«Единственным преимуществом правительства меньшинства является то, что вы всегда можете избавиться от него, выгнать его, когда вам что-то не нравится. Итак, это единственный аргумент. Мне очень любопытно посмотреть, как премьер-министр Кику будет готов возглавить правительство, в котором у него практически не будет ни одной фигуры, о которой он сможет сказать, что это его человек.

Так что мы увидим перед собой только фигуры из ДП и фигуры Додона с премьер-министром-технократом. Теперь думаю, что Додон делает ставку на то, что эта конструкция будет надежной и позволит ему управлять страной в течение 2-3 лет, и он уже заявил это публично. Только я не верю в это, потому что все будет зависеть от результатов президентских выборов, которые, на мой взгляд, являются неопределенными.

И второй очень важный момент – эта игра, которая уже началась с разделения ДП на два крыла, одно из которых называется «Pro-Moldova» и второе состоит из того, что осталось от ДП. Эта игра еще не закончена, и я не исключаю, что это новое большинство, которое будет сформировано, со временем, потонет. Таким образом, некоторые депутаты эмигрируют к «Pro-Moldova», и эта конструкция станет все более хрупкой».

Андриана Кептине