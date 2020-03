Наталья Сергакова. Мы не Гуччи, мы чуть круче

Интервью с Натальей Сергаковой, совладельцем бренда Haskel и владельцем брендингового агентства Haskel Design. Рубрика «Женщины в бизнесе», при поддержке Proimobil.

Наташа, привет. Вымаливаю прощения. Мы с тобой столкнулись перед Новым годом перед шоурумом Haskel на Еминеску. Я загорелся сделать интервью с тобой, и мы договорились встретиться на днях. И я забыл.

Вымаливай!

Ну да, на «прощаю» я и не рассчитывал. Тогда назад в прошлое. Мы с тобой познакомились, когда ты была директором по маркетингу в Acorex-e, тогда самой большой винодельческой компании в Молдове.

Мне, конечно, приятно, что ты меня не представляешь иначе, как директором, но я была просто маркетологом.

Тогда попасть в Acorex было не просто…

Меня взяли. Я пришла из иконы бизнеса конца 90-х, из Green Hills-a, еще когда у него был первый и единственный магазин на Ботанике, а некоторые известные ныне олигархи приезжали туда с чемоданом в руке, который назывался «радиотелефон»…

Там ты тоже была маркетологом?

Нет, администратором 2 этажа и байером, который отвечал за закупку одежды…

О сладкая ностальгия! Я каждую неделю приезжал туда за продуктами, одевался в лучшее, что у меня было, а потом шел на второй этаж выбирать себе видеокассету с новым боевиком… Пора переходить из истории в современность, а то завязнем в воспоминаниях. После Acorex-a…

После Acorex-a я ушла в свободное плавание и открыла свое первое маркетинговое агентство…

Те времена я тоже хорошо помню. Я тогда ездил на Renault, директором Renault был Эдик Вакарик. Ты убедила его, что пора перестать давать скидки на автомобили, а надо каждой женщине, купившей Renault ,подарить что-то в цвет авто: либо крутую сумочку, либо часы, в общем, не сертификат на коврик в багажник, а реально женскую вещичку, объект желания.

И я тебе скажу, что акция неплохо сработала. Чего только стоил салон Renault, где в прозрачных боксах висели сумочки. Главное тогда было убедить, что реклама для женщин – это никак не полуобнаженное женское тело, а просто хорошая сумочка…

Кажется, я уже вижу корни Haskel в настойчивом повторении слова «сумочка»…

Нет, нет, еще рано. Еще было много брендинга, ивентов, открытие Jaguar с гвардейцами в медвежьих шапках и пригласительными из шоколада, и еще много постеров и кампаний. Haskel появился после моей поездки в Хорватию.

Ты увидела там Наоми Кэмпбелл с красивой сумочкой?

Я там просто отдохнула, насмотрелась видов с водопадами и, приехав в Кишинев, просто пошла купила кожу, испоганила себе весь паркет в квартире, потому что резала кожу на полу, и своими руками собрала первые несколько сумок.

И кому ты их подарила?

Никогда я не дарила Haskel, я их продала. Ты же знаешь, я не умею делать «в стол». Даже маленькое женское хобби должно приносить доход. За первыми тремя я вошла в процесс с головой, но начала уже отдавать «собирать» отдельные детали. Ну а сегодня Haskel – это ателье с 5-6 сотрудниками, шоурум на Еминеску и вот-вот сайт с международными продажами в Европу с логистикой из Румынии и складом там же.

А почему Haskel? Не верю, что слово ничего не значит. Бренднейминг был же одним из твоих увлечений.

Это рассказ в чеховском стиле. Хаскель – это второе имя моего дела. Ему было уже 70 лет, а он еще работал портным - костюмером в театре Чехова. А его отец, это уже, правда, семейная легенда, тут правду не отличишь от вымысла, так вот, его отец тоже был портным и изобрел приспособление для «безразмерной выкройки» и, как говорит предание, получил за это медаль на Парижской выставке. Ну и довершу историческю справку, тем, что тетя деда была хозяйкой шляпного магазина в том доме, где сейчас магазин Librarius рядом с Radisson.

История принята. История зачетная. Итак, какой сегодня Haskel?

Во-первых, у тебя в интервью я пока этого не заметила, но Haskel – это два партнера. Я и Анжелика Власова. Я больше отвечаю за креатив и производство, она – за бизнес составляющую. Вот завтра мы ее провожаем в Казахстан, на выставку. Коронавирус туда еще не добрался, и Анжелика летит туда. Во-вторых, я у тебя, как у журналиста, заметила один пробел. Чисто мужской, ни одна женщина-журналист такой пробел бы не допустила. Ты не спросил меня, откуда я беру вдохновение и как создаются сумки…

Наташа, откуда ты берешь вдохновение, из каких модных журналов?

Журналы, шоу и подкасты просто «кормят» глаз. У нас даже есть фишка, которую можно подтвердить «документально». Мы временами опережаем подиумные истории. Сделав какую-то модель, мы можем через пару месяцев заметить очень близкую форму или принцип на подиуме у крутейших брендов. Например, есть одна сумка Haskel, и есть фотография с подиума почти такой же Louis Vuitton. Только показ на подиуме был на полгода позже. Мы вообще взяли себе очень высокую планку (Dior, Fendi, Gucci). Только по цене раз в 10-15 ниже. Так что «трендовость» можно ловить из воздуха, из настроения, не зря наш первый, официальный слоган – это My mood is on my bag.