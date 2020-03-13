Внимание, Минздрав предупреждает: Мы должны быть готовы к другому этапу – распространению коронавируса внутри Молдовы

39 человек госпитализированы с подозрением на вирус 39 COVID-19. Двадцать семь из них находятся инфекционной больнице «Toma Ciorb », еще 12 в детской инфекционной больнице. Об этом сообщила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

Она отметила, что все 6 случаев заболевания коронавирусом были подтверждены. Все больные ранее были заграницей. Теперь Молдова, по ее словам, должна подготовится с следующему этапу – локальному распространению вируса.

- До сих пор все случаи импортированные, но мы убеждены, что есть заражённые лица, которые контактировали с другими людьми. Соответственно, мы может перейти на другой этап. Это уже случилось в других странах: Италии, Испании, Германии, США, где отмечается локальное распространение. Мы должны предупредить это распространение, - сказала министр.

Виорика Думбрэвяну сообщила, что система здравоохранения подготовлена для приема большого числа пациентов.

- Наши учреждения подготовлены, у нас есть подготовленные специалисты, медицинское оборудование и необходимые лекарства, - сказала Думбрэвяну.

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