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Общество
Китай может оказать Молдове информационную и техническую помощь в борьбе с короновирусом
13.03.2020

Спустя три месяца после начала вспышки в провинции Ухань, ситуация в Китае начала улучшаться. И власти КНР готовы поделиться с Молдовой своим опытом и техническими средствами для борьбы с коронавирусом.

Об этом заявил посол Китайской Народной Республики в Молдове Чжан Инхун на встрече с премьер-министром Ионом Кику.

«Я приобрел достаточно опыта за эти два месяца. Ситуация в Китае улучшилась, предприятия возобновляют свою работу», — отметил посол.

В ответ Кику заверил, что РМ строго следует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и использует опыт других стран в борьбе с коронавирусом.

«Мы думаем и об экономических последствиях пандемии. Мы продолжим масштабные инвестиционные проекты в области инфраструктуры, чтобы смягчить последствия кризиса. Мы работаем над определением некоторых кредитных линий для частного сектора», — отметил премьер.

Правительство Китая выделило Молдове партию из 1000 тестов для выявления COVID-19, которая скоро поступит.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус, который изначально назвали COVID-19, затем переквалифицировали и переименовали в SARS-CoV-2. ВОЗ признала вспышку болезни — пандемией.

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.


 
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