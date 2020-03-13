Решения Муниципальной комиссии по чрезвычайным ситуациям

Сегодня состоялось заседание Муниципальной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Мэр столицы Ион Чебан написал о итогах встречи на своей странице в Facebook.

«В ходе заседания мы решили:

1. Усилить информационную кампанию о мерах по предотвращению COVID-19. Мы установим большие информационные панели. Информация также будет размещаться на больших светодиодных экранах, небольших панно, световых коробах и на остановках общественного транспорта, в Интернете и на телевидении.

2. Другим важным действием по предотвращению распространения вируса нового типа является временное закрытие Центрального рынка Кишинева. Остальным рынкам будет рекомендовано сделать то же самое.

3. Приостанавливается работа социальных столовых: будет обеспечена доставка блюд на дом.

4. Ограничивается доступ к социальным услугам в учреждениях: помощь будет оказываться на дому.

5. Постараемся убедить интернет-магазины переключиться на режим онлайн, доставку на дом, онлайн-платежи, чтобы сократить до минимума контакты между людьми.

6. Будут предприняты более строгие меры контроля в отношении общественного и частного транспорта, детских площадок, спортивных площадок, общественных помещений в том, что касается дезинфекции.

7. Мы инициируем написание лучшими учителями курсов для национальной учебной программы по классам и профилям, к примеру, на 2 недели. Для этого мы обратимся за помощью к правительству, дипломатическим миссиям и посольствам, аккредитованным в Кишиневе», – отметил Чебан.