13 Марта 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Молдова прекращает полеты со всеми странами Европы
13.03.2020

Молдова уже с 13 марта закрывает воздушное сообщение с Испанией и Францией и из этих стран. Такое решение приняла Национальная комиссия чрезвычайных ситуаций в здравоохранении. Меры предпринимаются в связи с борьбой по предотвращению эпидемии коронавируса. А с воскресенья, 15 марта, Молдова отменяет авиарейсы во все страны Европы.

- Приостанавливаются полеты из Испании и Франции, речь идет о Барселоне и Париже, а с воскресенья вечера будут прекращены полеты с европейского направления. Будем отслеживать ситуацию о необходимости прекратить полеты и из других частей света. Иностранные граждане не смогут использовать авиарейсы, чтобы приехать в Молдову, исключение касается аккредитованных дипломатов, - объяснил премьер-министр Ион Кику.

В то же время правительство поддерживает постоянную связь с румынскими и украинскими властями для того, чтобы «в зависимости от решений, принятых соседями о закрытии государственной границы, были предприняты меры и молдавской стороной, - сказал Кику. Напомним, что в начале недели были приостановлены полеты в и из Италии.


 
Количество просмотров:
72
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.