Молдова прекращает полеты со всеми странами Европы

Молдова уже с 13 марта закрывает воздушное сообщение с Испанией и Францией и из этих стран. Такое решение приняла Национальная комиссия чрезвычайных ситуаций в здравоохранении. Меры предпринимаются в связи с борьбой по предотвращению эпидемии коронавируса. А с воскресенья, 15 марта, Молдова отменяет авиарейсы во все страны Европы.

- Приостанавливаются полеты из Испании и Франции, речь идет о Барселоне и Париже, а с воскресенья вечера будут прекращены полеты с европейского направления. Будем отслеживать ситуацию о необходимости прекратить полеты и из других частей света. Иностранные граждане не смогут использовать авиарейсы, чтобы приехать в Молдову, исключение касается аккредитованных дипломатов, - объяснил премьер-министр Ион Кику.

В то же время правительство поддерживает постоянную связь с румынскими и украинскими властями для того, чтобы «в зависимости от решений, принятых соседями о закрытии государственной границы, были предприняты меры и молдавской стороной, - сказал Кику. Напомним, что в начале недели были приостановлены полеты в и из Италии.