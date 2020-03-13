А нам все равно....

Подписчики заметили, а мы подтверждаем, что наши дорогие сограждане демонстрируют гражданскую ответственность уровня троглодитов.

Многочисленные рекомендации, призывы, просьбы не собираться массово наши игнорируют, скапливаются в кафе, ресторанах, барах, устраивают пикники с шашлыками, яжматери приводят детей на детские площадки, словно никакого карантина никто не объявлял.

И вообще, послушать некоторых молдавских обывателей, коронавирус это фейк, придуманный властями. Эти же люди впадут в массовую истерию после первого же случая смерти от коронавируса. Но мы надеемся, что до этого все же не дойдет.

@VM