Трындец подкрался незаметно? Молдова закрывается…

В Молдове борьба с коронавирусом переходит на новый этап. С воскресенья фактически закрывается аэропорт. Большинство авиарейсов отменяется.

Прекращает работать центральный рынок и многие другие базары. Полиция переходит на работу в онлайн режим…

Наша страна вступает в новую эпоху…

Некоторые эксперты полагают, что коронавирус был запущен в мир для его глобальной перестройки.

Теперь многие будут заказывать товары и продукты через интернет. А далее привыкнув так и не вернутся в магазины. Наличные деньги полностью заменяться электронными, а многие конторы полностью перейдут на удаленную работу…

В ближайшие месяцы мы можем увидеть мир, жители которого не выходят без специальной надобности из дома. Это будет новый опыт городской культуры, когда интенсивные социальные контакты сохраняются, но проходят без личных встреч. Благо, всю необходимую телеком-инфраструктуру мы для этого отстроили: в каждом доме в крупных городах есть высокоскоростное интернет-соединение.

Если подобный сценарий реализуется, коронавирус похоронит индустриальный мир, каким мы его знали. Большая часть массовых ежедневных собраний граждан станет ненужной архаикой. Мы долго смеялись над хикикомори, но возможно они были проводниками будущего.

@MV