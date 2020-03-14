Нет защиты от антисемита?

Недавно на сайте Еврейской Общины Республики Молдова и в газете «Наш голос» был опубликован отчёт о первом в нынешнем году заседании Административного совета ЕОРМ. И один вопрос, который рассматривался как бы вне повестки, вызвал недоумение некоторых читателей не только у нас в стране, но и за её пределами. Цитата из этого отчёта:

«По предложению вице-председателя общины Шабатая Ханукаева было решено оказать моральную и юридическую поддержку одному из членов Попечительского совета, предпринимателю, который регулярно подвергается публичным оскорблениям по национальному признаку. Пикантная деталь: адвокатом его противника, юдонутого на всю голову, является… юрист представительства АЕРК „Джойнт“ в Молдове! Да, именно он разъясняет в суде, что слово „жид“ в польском, украинском, молдавском (румынском) языках вполне легитимно, даже кошерно и не является оскорбительным! (А мы с вами, чего греха таить, порой одёргиваем тех, кто недоволен, что в некоторых местных еврейских организациях работают не наши соплеменники. Ну, ладно – „гои“, но не антисемиты же!)»

Одни читатели усомнились в том, что сегодня у нас такое возможно, другие, напротив, прокомментировали пессимистически: а чего вы ожидали? Недоверчиво восприняла часть публики и замечание про юриста. Нам напомнили, что пока ещё не 1 апреля. И нет ли тут путаницы? Наверное, представитель всемирной еврейской структуры защищает как раз интересы нашего соплеменника? Вполне логичное, но наивное предположение. За годы новейшей истории интересы «Джойнта» в молдавских судах не раз отстаивали адвокаты с весьма специфическими этническими симпатиями и национальными предпочтениями. Так что юрист местного филиала АЕРК Юрий Кирика в этом плане неоригинален. Не подумайте дурного по поводу его лингвистических изысканий: наверняка любит Израиль, куда ездит отдыхать и лечиться. Возможно, как и его подопечный, которому, правда, сионистское государство не нравится.

Потерпевшей стороной является гражданин Израиля, уроженец Молдовы Михаил Вайсман, который живёт в Кишиневе, занимается предпринимательской деятельностью в Молдове с начала 1990-х и ныне входит в Попечительский совет ЕОРМ. 15 лет назад он имел неосторожность, с подачи знакомых израильских и местных бизнесменов, стать инвестором завода по производству строительных смесей в Яловенах, на территории АО «Агрегат». Этот объект принадлежит Александру Степаненко. Именно он, хозяин нескольких строительных фирм, был одним из партнёров М. Вайсмана. Вскоре, однако, яловенский магнат, не пожелавший довольствоваться своими 25%, стал претендовать на всё успешное производство, выталкивая и запугивая остальных его владельцев.

Для того чтобы не смещать акценты, не будем подробно пересказывать коллизии судебной тяжбы, которая тянется уже несколько лет. Это не наш вопрос. Остаётся ждать, что правосудие когда-нибудь поставит точку в этой истории. Выиграть дело в условиях, когда у Степаненко всё и везде схвачено, Вайсман уже давно не надеется, но, естественно, хочет вернуть средства, которые он инвестировал в производство. Тем, кого интересуют подробности, рекомендуем заглянуть в интернет и запустить в поиск «рейдеры Молдовы».

Нас в данном случае интересует побочный эффект этого судебно-имущественного конфликта, который, по сути своей, в деловой сфере не уникален. А вот и главное – в борьбе с единственным несговорчивым бывшим партнёром (остальных удалось запугать) Степаненко не только не придерживается цивилизованных норм, но и прибегает к демонстративным оскорблениям и насилию.

Вот как рассказывает об этом сам МИХАИЛ ВАЙСМАН в письме руководству Еврейской Общины Молдовы: «Уже много лет моя семья постоянно находится в стрессовом состоянии из-за угроз и антисемитских оскорблений гражданина Степаненко. Имея родственные связи в органах власти и судебной системы страны, он не боится наказаний. С 2014 года Александр Степаненко с целью захвата предприятия Best Concrete, в котором я являюсь акционером, неоднократно публично оскорблял меня и мою семью на национальной и религиозной почве. Он также угрожал расправиться со мной и со всеми евреями, обзывая нас “жидами“. Он открыто говорил мне: „Я, мой сын и мои зятья впятером будем вас бить каждый раз как встретим. Увижу тебя на дороге – набью тебе морду. Если не я, то мой сын или зять“.

Все эти публичные антисемитские оскорбления засвидетельствованы, а в органах уголовного преследования Молдовы хранятся соответствующие протоколы. Сын Степаненко, Андрей, судя по всему воспитанный в условиях “культа силы в семье“, стал не только использовать циничные и оскорбительные выражения в отношении меня, но и перешёл к физическим расправам. Первую попытку насильственных действий он предпринял несколько лет назад, в ходе встречи акционеров, на которой нам не удалось достичь компромиссного решения по бизнес-проекту. Впоследствии он меня дважды оскорблял, унижал и избивал в общественных местах. По этому факту правоохранительные органы завели уголовное дело за преступления, предусмотренные ст. 155 Уголовного кодекса (“Угроза убийством или причинением тяжких телесных повреждений или иного тяжкого вреда здоровью“).

В декабре 2019 года Андрей Степаненко, являясь подсудимым по инициированному в 2018 году делу, вновь напал на меня. Это снова произошло в общественном месте – на этот раз в кинотеатре Partia Loteanu. Несмотря на наличие множества людей в зале, Степаненко-младший перешёл на нецензурную лексику, оскорбляя меня на национальной почве, стал избивать – нанёс мне удары в живот и голову». Отметим в скобках, что речь идёт о здоровяке, который бросается с кулаками на пожилого человека более скромной комплекции, годящегося ему по возрасту в отцы. Но ни Андрея, ни Александра Степаненко не смущает, что у них с Михаилом Вайсманом во всех смыслах разная весовая категория. Их, видимо, бесит, что маленький еврей не хочет им уступать и осмеливается перечить.

Если погуглить, легко узнать, что Степаненко-старший не чужд демагогического краснобайства и охотно высказывается не только о проблемах жилищного строительства (что понятно, так как он занимается именно этой сферой деятельности), но и о геополитике, местных политических партиях, о России, Траяне Бэсеску, взятках в Молдове, об экологически чистой сельхозпродукции и прочем. Шесть лет назад, выступая перед журналистами в Международном пресс-клубе «Социальный резонанс» (у Артура Ефремова), он наговорил кучу банальностей на эти и многие другие темы. Но почему-то не делился с журналистским сообществом республики своими глубокомысленными соображениями о вредоносных жидах и о Холокосте, который был придуман евреями для создания Израиля. Зато этот поток сознания Александр Степаненко не раз обрушивал на Михаила Вайсмана, чьи родители прошли гетто и концлагерь.

Получается, под маской крестника одного из экс-президентов Молдовы и респектабельного мецената, награждённого православными орденами, скрывается не только рейдер, но и злобствующий, бесчинствующий хулиган-антисемит. В нужный момент он без труда сбрасывает с себя маску преуспевающего гражданина, не сдерживая себя, любимого, в эмоциях и выражениях. Пока все попытки образумить его в судебных инстанциях, призывы вести себя в рамках принятых человеческих норм поведения видимого положительного результата не дали. В цивилизованном обществе такой предприниматель, сколь бы успешным он ни был, являлся бы фигурой нерукопожатной. Но, увы, не у нас… Здесь он – заметная фигура, головной офис его компании «Агрегат» расположен напротив Дворца Республики!

Вообще в строительном бизнесе в Молдове преуспевают и отдельные «наши люди», у которых иногда возникают деловые конфликты и между собой, и с конкурентами-неевреями. Это противостояние порой переходит в острую фазу и доходит до суда. Но распускать руки и язык даже среди тех, кто подвержен юдофобии, как-то не принято.

Руководство Еврейской Общины давно в курсе дела и вынуждено вмешаться: в данном случае речь идёт не только о проявлении традиционного антисемитизма, а о конкретной травле, которой подвергается наш земляк-соплеменник. Председатель ЕОРМ, известный предприниматель Александр Билинкис встречался с Александром Степаненко, убеждал прийти к компромиссу и в любом случае прекратить антисемитскую риторику. К сожалению, беседа, состоявшаяся между этими деловыми людьми, желаемого эффекта не дала.

Админсовету нашей общины приходится обращаться в правоохранительные структуры страны, с которыми у нас договор о сотрудничестве, а Михаилу Вайсману – информировать еврейские и европейские структуры о недостойных ксенофобских выходках бизнесмена-жидоеда. Подобное поведение позорит не только его семью и компанию, но и всю Молдову, власти которой власти которой антисемитизм осуждают и стремятся привлекать в экономику республики зарубежных инвесторов. Кстати, в том числе и земляков-израильтян.

Михаил Левин