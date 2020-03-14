Скандал на Центральном рынке: полиция заблокировала доступ гражданам

Сотрудники полиции охраняют ворота у входа в Центральный рынок, где собрались десятки людей, намеревающихся сделать покупки. Несмотря на то, что на вчерашнем заседании МСК было объявлено о закрытии Центрального рынка, большинство людей проигнорировали призыв властей отказаться от посещения людных мест и решили отправиться за покупками, сообщает stiri.md.

Очевидцы опубликовали в социальных сетях видеокадры, на которых люди, а также продавцы пытаются проникнуть на территорию рынка. Более того, люди не расходятся, а продолжают ждать, пока полиция не откроет им доступ.

"Я был сегодня на базаре в 8.20, точнее, хотел пройти, - пишет пользователь соцсети. - На Армянской вход был закрыт. Прошел вокруг. Входы в павильоны открыты, павильоны работают, торговля идёт. Но... выходы на территорию рынка из павильонов закрыты и охраняются полицией и охранниками. Зашёл в молочный и мясной павильоны. Сделал покупки. Спрашиваю : "А чего это вы работаете?". Отвечают: "Это только сегодня и завтра". Цены, кстати, остались прежними: ни вверх, ни вниз - даже на скоропортящуюся продукцию. Вероятно, продавцы очень уверены в холодильниках на складах".

Примар столицы Ион Чебан объявил вчера о закрытии Центрального рынка на неопределенный срок. Сегодня градоначальник выступил с публичным призывом к экономическим агентам из Кишинева и попросил их прекратить свою деятельность на время.

Примар столицы Ион Чебан объявил вчера о закрытии Центрального рынка на неопределенный срок. Сегодня градоначальник выступил с публичным призывом к экономическим агентам из Кишинева и попросил их прекратить свою деятельность на время.

Общественный транспорт не будет останавливаться сегодня, 14 марта, в непосредственной близости от Центрального рынка. Чебан отметил, что эта мера направлена на сокращение числа людей, пользующихся общественным транспортом. Начиная с понедельника, 16 марта, рынок будет закрыт до 1 апреля. Решение было принято для того, чтобы избежать беспорядков в контексте действий по предотвращению распространения коронавируса, передает IPN.

"На уровне администрации муниципия Кишинев я не могу согласно закону принуждать бизнес-среду прекратить свою деятельность, но я обращаюсь к гражданской ответственности каждого, потому что от этого зависит жизнь граждан. Пожалуйста, прекратите работу с сегодняшнего дня. Я знаю, что это сложно, но это необходимо. Я имею в виду торговые центры, спортивные залы, культурно-развлекательные заведения, рестораны, кафе, бары, ночные клубы и т.д.. Призываю работать с сегодняшнего дня на территории муниципия Кишинев только экономических агентов, которые продают продукты питания и аптеки", - отмечает градоначальник в сообщении на Facebook.