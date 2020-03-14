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Общество
Задержан таможенный инспектор, который потребовал взятку в 300 евро
14.03.2020

Взяли прямо с поличным. Офицерам НЦБК удалось задержать таможенного инспектора, который, пользуясь служебным влиянием, пытался получить взятку в 300 евро с водителя. Взамен он пообещал не включать данные водителя в государственный реестр по случаю попытки незаконного ввоза в РМ трех автомобилей с литовской регистрацией.

В итоге его "взяли" во время передачи последней сотни евро - именно в этот момент в дело вступили действовавшие под прикрытием сотрудники Национального Центра по борьбе с коррупцией.

Теперь, как сообщает телеканал Publika, таможеннику-коррупционеру грозят от трех до семи лет тюремного заключения.

Автор: Михаил Генчу


 
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