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Общество
Кишиневские рестораны начали ориентироваться на доставку пищи на дом
14.03.2020

Без дела повара не сидят. Как легко догадаться, такие заведения, как рестораны, сейчас переживают не лучшие времена, однако их владельцы находят свой выход из положения - теперь они ориентированы на доставку пищи на дом. При этом люди все чаще стараются оплачивать покупки банковскими картами, предпочитая не иметь дела с наличными деньгами - из боязни подхватить все тот же пресловутый коронавирус.

Курьеры, которые доставляют заказы на дом, экипированы "по полной программе" - перчатки, маски, плюс персональные проверки - как температуры тела, так и самой сумки, в которой доставляется пища. Даже в таких местах, как McDonald's, в которых ранее было не протолкнуться, стало гораздо меньше посетителей, а тех, кто все-таки заходит, встречают с флакончиком обеззараживающей жидкости в руках и предлагают пройти дезинфекцию.

Автор: Михаил Генчу


 
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