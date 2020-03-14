Бесят и паникеры, и пофигисты: Зачем в Молдове призывают строить бункеры и линчевать чихающих соседей

Коронавирус вдруг обнажил все самое скрытое, что было раньше в наших людях. Как говорится, "Давно не брал я в руки шашки" (с). Ну что же, шашки наголо, пленных не брать.

1. Истеричные вопли о том, что карантин сделает наших детей неучами и всем на них плевать - ложь и провокация. Отвечаю, конечно, только за себя и за лицей, в котором учится наш ребенок, но домашнее задание мы получаем со вчерашнего дня, то есть с самого начала карантина. Думаю, в других школах тоже самое. (А если нет, то, полагаю, что-то придумают).

Да, мы временно перешли на удаленное обучение. Да, приходится контролировать, чтобы ребенок делал уроки, не просиживал постоянно за гаджетами и правильно планировал свое время.

2. Подзадолбали как паникеры, так и пофигисты. Одни призывают строить бункеры и линчевать чихнувшего соседа, а другие призывают не накручивать, и тащатся в общественные места, наматывая сопли на кулак. Даже не знаю, кто в данном случае глупее и опаснее.

В общем, всем здоровья, не кашлять.

ИРИНА СИРОТЕНКО