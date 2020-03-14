Ион Тэбырцэ: Официальная коалиция ПСРМ-ДПМ может обеспечить относительную стабильность акта правления до президентских выборов

В интервью для портала ТРИБУНА, известный политический аналитик Ион Тэбырцэ рассказал о нынешней политической ситуации в Республике Молдова, чем было отмечено начало 2020 года, о выходе из ДПМ и будущей группе «Pro-Moldova», об отдалении компонентов Блока «ACUM», а также о других важных аспектах.

T.: Г-н Тэбырцэ, как вы характеризуете нынешнюю политическую ситуацию в Республике Молдова?

И.T.: Турбулентная, если охарактеризовать её одним словом. За один год – после парламентских выборов от 24 февраля 2019 года – политически Молдова претерпела несколько переходных этапов – переговоры о формировании правящей коалиции, геополитическая коалиция правительства Санду, неформальная коалиция ПСРМ-ДПМ, выражающаяся через правительство Кику. На данный момент мы являемся свидетелями официальных переговоров между социалистами и демократами о формировании формального парламентского большинства. Официальная коалиция ПСРМ-ДПМ может обеспечить относительную стабильность акта правления до президентских выборов этой осенью. А именно, с избранием главы государства мы разберемся в отношении развития политической ситуации в Республике Молдова – она стабилизируется или войдет в новые зоны турбулентности. Конечно, нельзя исключать сценария досрочных парламентских выборов одновременно с выборами главы государства. Это в случае, если не будет достигнут консенсус в процессе переговоров между ПСРМ и ДПМ, что маловероятно. Или в случае новых выходов из парламентской фракции ДПМ, тем самым изменив соотношение политических сил в законодательном органе, и парламентское большинство ПСРМ-ДПМ превратится в меньшинство.

T.: Скоро пройдут новые парламентские выборы в округе Хынчешть. Как вы можете охарактеризовать эти выборы? Как проходила избирательная кампания? У кого есть шансы победить?

И.T.: Мы стали свидетелями интереса со стороны наиболее важных политических партий к проведению выборов в Хынчешть. Интерес объясняется тем, что партии стремятся посредством проведения выборов проверить определенные сценарии и позиционировать себя как можно более выгодно с учетом будущих выборов в Республике Молдова. Основное впечатление от этого предвыборного мероприятия в Хынчешть оставила ссора между проевропейскими политическими партиями. В ходе избирательной кампании по выборам в избирательном округе № 38 Хынчешть на поверхность выплыли споры и расхождения внутри проевропейского лагеря. В результате платформа «DA» осталась без собственного кандидата, но она быстро среагировала, поддержав независимого кандидата Григория Кобзака, а у «PAS» оказалось два кандидата. В целом ситуация, связанная со случаем Стамате-Кобзака, оставила горький вкус проевропейскому электорату Республики Молдова. Не вдаваясь во все личные аспекты этого дела, можно сделать вывод, что, во-первых, «PAS» не управляла лучшим образом ситуацией в Хынчешть, а во-вторых – создалось впечатление, что руководство «PAS» с самого начала, до возникновения конфликта, не хотело, чтобы Григоре Кобзак был кандидатом в избирательном округе № 38. В итоге, 15 марта кандидат ПСРМ, который год назад набрал скромный счет в Хынчешть, имеет реальные шансы стать победителем.

T.: Недавно из ДПМ вышли шесть депутатов, потом еще один… последовали объявления об уходе из территориальных организаций, обвинения… Какой вы видите текущую ситуацию в ДПМ и как выглядит будущее этой партии?

И.T.: В Демократической партии ситуация еще далека от смягчения. До выхода группы Канду, за несколько месяцев было очевидно, что внутри формирования было создано несколько групп. Руководство партии во главе с Павлом Филипом пыталось замаскировать ситуацию, но не было убедительным в этой попытке. Раскол произошел на фоне необходимости принятия партией решения об уточнении позиции ДПМ по отношению к правительству. Практически, выход группы Канду заставил ДПМ прийти к правлению вместе с ПСРМ. На данный момент будущее ДПМ остается неопределенным. Споры между различными группами внутри партии еще не прекратились. Дальнейшая судьба демократов зависит от результата переговоров с ПСРМ и от их присутствия в акте правления. Важным условием для будущего этой партии является то, как она действительно преуспеет в ограничении личной власти президента Додона над актом правления. Однако это означало бы, что для правительства реализация Соглашения об ассоциации станет приоритетом, переходя от риторики к конкретным фактам.

T.: Какие у вас ожидания от политического года -2020? Какие сюрпризы могут произойти?

И.T.: Политический год – 2020 будет транзитным годом. Мне трудно поверить, что все прояснится до президентских выборов осенью этого года. Молдавские политики характеризуются непредсказуемостью и нестабильностью. Прогнозируя политические события, мы будем свидетельствовать о многих локальных спорах в определенных сегментах политического равновесия. Спор между ДПМ и проектом группы «Pro-Moldova» – для умеренного и геополитически сбалансированного проевропейского электората. «PAS» и платформа «ДА» будут оспаривать свой проевропейский сегмент правой части арены. В юнионистской части арены будет идти дуэль между «PUN» и движением «Unirea». Несмотря на то, что доминирует левая часть арены политического спектра, ПСРМ будет агрессивно конкурировать с партией «Шор» и одна из партий – по инерции с ПКРМ. Слева еще Наша Партия, которая будет пытаться маневрировать на всей арене в качестве политического джокера, действуя как партия «catch all» (всеобъемлющий контроль), в то же время задействованная во всех закулисных маневрах. Мы не можем исключить определенные ситуативные альянсы между этими партиями, на геополитических основаниях или выходящих из олигархического/антиолигархического раскола, но, конечно, они во все времена будут находиться в ожесточенном политическом споре

T.: Спасибо Вам.

Андриана Кептине