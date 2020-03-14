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Политика
Виталий Балинский: Партия ШОР требует признания выборов в Хынчештах недействительными
14.03.2020

Партия ШОР утверждает, что решение Высшей судебной палаты снять кандидата Партии “ШОР” Виталия Балинского с выборов в Хынчештах – это исполнение политического заказа.

Партия “ШОР” требует признать выборы, запланированные на 15 марта, недействительными.

Как заявил на брифинге вечером 13 марта Виталий Балинский, постановление ВСП доказывает, что Игорь Додон подмял под себя всю власть в стране, включая судебную.

“Решение о моем исключении из предвыборной гонки в последний момент было принято по приказу “царька”, захватившего государство”, – подчеркнул Балинский.

Он напомнил, что пресса неоднократно писала о связях Игоря Додона и его приближенных с судебной системой. Поэтому представитель партии добивался отвода двух судей, но запрос неаргументированно отклонили.

Также Виталий Балинский объявил о намерении обратиться в Европейский суд по правам человека и потребовал признать выборы в Хынчештском районе недействительными, так как результаты голосования заведомо не отражают волеизъявления избирателей.

“Абсолютная безграмотность в вопросах электорального права”, – так прокомментировал решение ВСП представитель Партии “ШОР” в суде Вадим Банару. Адвокат добавил, что власти лишили избирателей права на свободный выбор.

Виталий Балинский был единственным кандидатом, которого выдвинули в качестве народного. В его поддержку в избирательном округе №38 подписались больше 10 тысяч человек.

Кристина Пендя


 
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