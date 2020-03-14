Меры по недопущению распространения COVID-19: в столице закроют увеселительные заведения

Увеселительным заведениям в столице временно придется прекратить работу в связи с распространением вируса Covid-19. Такова рекомендация местных властей. Об этом заявил мэр Кишинева Ион Чебан в передаче "В центре внимания" на телеканале Publika TV. Окончательное решение по этому поводу будет принято в ближайшее время на встрече с владельцами кафе, баров и ресторанов.

"Мы и их призываем. И скорее всего дойдем до этого этапа. Мы рекомендуем закрыть данные учреждения и работать в онлайн-режиме, развивать онлайн-платформы с доставкой, с инструкцией курьеров. Это общая социальная ответственность. Мы все должны быть солидарны", - заявил Чебан.

В то же время градоначальник призвал людей избегать оживленных мест, в том числе общественного транспорта: "Дезинфекция проводится.

Она проводится регулярно. Инструктаж проводится. Сейчас пытаемся все абсолютно службы оснастить абсолютно всем необходимым, начиная от перчаток, масок. Мы рекомендуем максимально избегать пространства, где много людей".

Кром того, Ион Чебан заявил, что в период закрытия школ власти намерены применить систему дистанционного обучения: "Для того, чтобы записывать разного рода модули, для того, чтобы можно было преподавать в онлайн режиме, сейчас мы разрабатываем параллельно платформы, где можно будет это все получить, и естественно, обратная связь. То есть, после того, как ученик сделал домашнюю работу".

С понедельника в столице закрывают Центральный рынок. В то же время, будет приостановлена деятельность социальных столовых, поставлять еду будут на дом.