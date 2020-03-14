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Примар Кишинева призвал временно закрыть рестораны и кафе
14.03.2020

Примар Кишинева призвал рестораны и кафе и другие бизнес-объекты закрыться на время красного кода корнавируса.

– Уважаемые экономические агенты, призываю вас не игнорировать рекомендации Всемирной организации здравоохранения, правительств государств мира и Правительства Республики Молдова касательно мер предосторожности в связи с создавшейся ситуацией. На уровне администрации муниципия Кишинев я не могу по закону требовать, чтобы бизнес-среда прекратила свою деятельность, но призываю к гражданской ответственности каждого из вас, потому что от этого зависят жизни людей. Прошу прекратить работу с сегодняшнего дня. Знаю, что это сложно, но это необходимо. Я имею в виду торговые центры, спортивные залы, развлекательные центры, рестораны, кафе, бары, ночные клубы и т. д, - написал Ион Чебан в соцсетях.

Он призвал «с сегодняшнего дня на территории Кишинева работать только аптекам и торговым единицам, реализующим продукты питания».

– Уважаемые граждане, я настоятельно призываю вас избегать зоны Центрального рынка Кишинева. Чтобы сократить количество людей, общественный транспорт сегодня не будет останавливаться возле Центрального рынка. Мы также обратимся за помощью к Министерству внутренних дел. Пожалуйста, оставайтесь дома и выходите только в том случае, если у вас есть острая необходимость, - написал Чебан.

Подготовил Михаил Генчу      


 
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