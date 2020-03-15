Wizz Air отменяет все свои рейсы в Кишиневском аэропорту, обещая возврат денег

Авиакомпания Wizz Air отменила все свои рейсы в Молдове с 16 по 31 марта. Объявление было сделано в пресс-релизе, в котором, в частности, указывается, что решение принято в результате мер, принятых молдавскими властями по сокращению распространения коронавируса.

«Пассажиры с бронированием, которых затронули эти изменения, будут автоматически проинформированы по электронной почте, если они забронировали номер прямо на wizzair.com или через мобильное приложение. Клиенты будут автоматически получать на счет WIZZ 120 процентов от суммы, уплаченной за поездку, и кредит может быть использован в течение 24 месяцев для покупки услуг или продуктов Wizz Air», — говорится в сообщении, сообщает nokta.md со ссылкой на agora.md

По словам компании, пассажиры могут выбрать возмещение денег - что может занять больше времени - и будут проинформированы о шагах, необходимых для банковского перевода или перевода на банковскую карту, по отдельному адресу электронной почты: «В этом случае клиенты смогут получить только 100 процентов от суммы, уплаченной изначально. Пассажиры, которые забронировали билеты через туристические агентства, в том числе онлайн-турагентства, должны связаться с агентством, в котором они купили билеты».

Wizz Air рекомендует пассажирам связаться с властями, ответственными за точные детали ограничений на поездки и подтвердить их соответствие требованиям и условиям поездки.