Додон: На переговорах ПСРМ-ДПМ изменения в руководстве страны не обсуждается

Смена премьер-министра и председателя парламента не обсуждается в ходе переговоров между Партией социалистов и Демократической партией, но весной этого года могут произойти кадровые изменения в некоторых министерствах. Об этом заявил президент Игорь Додон в ходе передачи «Пятница с Анатолием Голя», прошедшей 13 марта на телеканале RTR Moldova, сообщает IPN.

По словам главы государства, коалиция с ДПМ была бы лучшим решением, тем более, что ДПМ, по словам Додона, начала «очищаться». Переговорный процесс продолжается. Когда он завершится, президент ответил, что не знает.

На вопрос о вероятности досрочных парламентских выборов Додон сказал, что они не являются решением: «Мы понимаем, что, скорее всего, эти досрочные выборы должны состояться одновременно с президентскими выборами в ноябре, что означает восемь месяцев хаоса в Республике Молдова. После президентских и парламентских выборов пройдут еще два-три месяца переговоров по созданию коалиций. Таким образом, стабильное управление будет у нас через год. Молдова не может позволить себе еще один год политического хаоса».

В начале марта республиканский совет Партии социалистов уполномочил руководство партии «вести переговоры и заключать политические партнерские отношения для обеспечения стабильного управления, для максимально эффективного выполнения программы деятельности до 2023 года».

Тогда же социалисты выразили сожаление, что «бывшие политические партнеры из Блока ACUM не ответили на многочисленные призывы вернуться к диалогу». Вскоре ПСРМ и ДПМ начали переговоры.