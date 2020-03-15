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Здоровье
Умер пассажир первого «зараженного» рейса Милан-Кишинев
15.03.2020

Скончался мужчина, вернувшийся домой рейсом Милан-Кишинев. Этот тот рейс, на котором в Молдову летела первая из числа наших сограждан, зараженная коронавирусом.

Правда, смерть мужчины наступила не от коронавируса, заявили представители Минздрава на пресс-конференции.

По словам директора Агентства общественного здоровья Николая Фуртунэ, судмедэкспертиза и лабораторное исследование показали, что мужчина умер от передозировки наркотиков. И в момент смерти он не был заражен коронавирусом, отмечает «Комсомольская правда».

В данный момент больных коронавирусом в Молдове по-прежнему 12. В одном из случаев мужчина заразился от жены, которая вернулась из Италии. В другом случае беременная женщина подхватила заразу от свекрови. Это два случая внутренней передачи коронавируса от тех, кто вернулся из Италии.

В Молдове 27 человек находятся под подозрением на коронавирус. Результаты их тестов будут обнародованы в ближайшее время.

Подготовил Михаил Генчу      


 
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