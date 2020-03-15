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Общество
MallDova в Кишиневе закрывается
15.03.2020

Торговый центр закроется уже сегодня, 15 марта. Кишиневский молл временно прекращает работу уже начиная с сегодняшнего дня в связи с опасностью распространения COVID-19. Решение объявила администрация торгового центра на своей странице в Фэйсбуке.

- В целях предотвращения распространения вируса, изменяем программу нашей работы, начиная с 15 марта, - говорится в сообщении.

• Supermarket-ul Fourchette 10:00 - 22:00

• Farmacia Familiei 10:00 - 22:00

• FinComBank 10:00 - 22:00

• Victoriabank 10:00 - 22:00

Остальные магазины временно прекращают работу.


 
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