Резкий скачок: в Молдове теперь 23 больных коронавирусом!

Число пациентов, у которых официально диагностировали COVID-19, значительно увеличилось: с 12 до 23 человек.

В Молдове 11 новых случаев заражения коронавирусом. Из них восемь - инфицированы внутри страны. Итого, количество официально подтвержденных случаев COVID-19 составило 23 человека. Об этом заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

"Один из пациентов - ребенок, который заразился опасным типом вируса от своей матери, которая была в Италии", - рассказала Думбрэвяну.

Она в очередной раз обратилась к нации с призывом быть ответственным и внимательным к своему здоровью.

"В Молдове больницы оснащены всем необходимым, есть койко-места, есть персонал, который проинструктирован, как себя вести в подобной ситуации", - заявил президент Игорь Додон.

В Молдове резкий скачок заболеваемости коронавирусом.

Глава государства поблагодарил медиков, которые находятся на "первой линии" в борьбы с опасной инфекцией. Фактически в стране чрезвычайная ситуация, однако еще пока законодательно это не закреплено.

"Это реальность, что количество зараженных будет расти. Мы должны быть реалистами. Мы готовы ко всем сценариям", - пояснил Додон.

Важно оставаться в эти дни дома!

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РОМАН ВЛАДИМИРОВ