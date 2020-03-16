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Общество
Ботанический сад и Дендрарий закрыли свои ворота для посетителей
16.03.2020

Борьба с вирусом набирает обороты. Администрация Ботанического сада проинформировала общественность о том, что закрывает учреждение на период 15-20 марта. Объявление об этом появилось на Facebook-страничке администрации Сада. Срок запрета на посещение может быть продлен в зависимости от развития ситуации.

Аналогичное объявление сделала администрация парка "Дендрарий", однако она не объявила сроки закрытия парка, а лишь упомянула о "красном коде опасности", который введен в Республике Молдова. причина - коронавирус. Стоит заметить, что речь идет о двух самых популярных парках столицы, сообщает coridianul.md.

Автор: Михаил Генчу


 
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